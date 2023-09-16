源自日本　國發會助台版地方創生回銷日本

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「地方創生」概念最早從日本開始，為的是因應在地工作機會少、少子化危機，國家發展委員會自2018年在台灣啟動相關計畫，國發會主委龔明鑫16日在日本東京「2023 TAIWAN PLUS」活動中表示，地方創生現在已是台灣重要的DNA，和日本用同樣方法解決面臨的同樣困境。

「2023 TAIWAN PLUS」活動於16、17日在東京上野恩賜公園舉行，由中華文化總會舉辦，龔明鑫率領台灣地方創生以及新創團隊參與，展現台灣地方創生成果及新創實力。

龔明鑫指出，台、日目前都面臨地方工作機會少，大量年輕人要離開家鄉到都市去打拼，造成大都會過度飽和，而偏鄉僅留下老人家、經濟上也不均衡，因此可透過地方創生扭轉狀勢。台灣的地方創生已進入2.0版，透過相關預算來支持年輕人回鄉發展。返鄉青年看見了家鄉面臨的困境，同時也提出許多創意與方法，政府會做返鄉青年最堅實的後盾，支持他們發揮創意，持續發光發熱。

本次地方創生以展現台灣在地DNA為主題，展出的攤位包含來自宜蘭的金魚厝邊、彰化鹿港囝仔、南投萃山尋、Renouvo鉅田潔淨、台東都蘭國、迦南樂活與金門古洋樓等創生團隊，融合永續發展、離島生活以及原民文化傳承，不僅發揚在地特色，也讓家鄉變得更好。龔明鑫強調，目前全台的青年培力工作站大概有80幾站，地方創生大概有100多個案子正在進行。

參加完兩日的Taiwan Plus市集活動，龔明鑫也將出發到日本地方創生活躍的九州，在那邊將會與九州的地方創生團隊有更深度的交流。