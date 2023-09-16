4歲男童撐傘從26樓跳下奇蹟生還 醫師稱或因這物保命

大陸《瀟湘晨報》16日報導，湖南湘西自治州人民醫院近日迎來一位特殊的4歲複診小患者。今年5月，他意外從26樓跳下，墜樓後身上有多處傷痕並休克。經過醫護人員救助，他奇蹟生還，住院不到一個月出院，現在他可以重新站起來了，不像剛入院時有嚴重的創傷反應情緒，以後可以正常走路，開心地玩遊戲、看視訊等。 5月26日下午，湖南湘西吉首一名4歲男童從26樓家中墜落至地面。網傳視訊顯示，一處花壇旁停著一輛急救車，花壇裡躺著紅上衣兒童，多人將該兒童抬上擔架車，附近多人圍觀。 據報導，事發於吉首市西一環附近一社區。參與救人的石先生稱，他是湘西州人民醫院醫師，與墜樓男童住在同一社區。5月26日下午5時許，他和家人聽到一聲巨響，「當時我丈母娘剛好路過門前花壇，回頭一看，有一名小孩從樓上摔了下來」。 石先生說，他出門看到出事的是一名男童，左上肢斷裂，身上還有多處傷痕，當時已經處於休克狀態，「男童身下壓著一把藍色的裝飾傘，身旁一棵橘子樹上還留有血漬，樹枝也有斷裂的痕跡」。 石先生說，救護車趕到現場後，一行人將男童抬上擔架送醫治療，但當時聯繫不上家屬，醫院通過綠色通道搶救男童。 9月15日，男童的主治醫生湘西自治州人民醫院瞿錫祥表示，男孩經救治後奇蹟生還，前幾天又來到醫院複診。 瞿錫祥回憶，今年5月底一天，120接報稱一男童從社區高樓墜落。「男童當時的情況很嚴重，我們醫院的相關科室就馬上作準備，因為從5樓掉落死亡率就很高了，從10樓掉落基本沒希望活下來。」 男童送到醫院後，經檢查發現，男童左側肢體完全斷裂，下肢大腿骨折。「經過住院治療一兩周後，男童已經能順利和人溝通，但是有創傷反應，容易哭鬧。入院不到一個月後，男童順利出院。」瞿錫祥說，現在看來，男童能生還屬於奇蹟。 「我們反覆模擬，覺得這個真的不好解釋。」瞿錫祥說，他推測，可能是由於4歲的小朋友身體比較輕，再加上掉落時被樓下的樹木擋了一下，有一定緩衝作用。「我在給他做清創的時候，發現他肢體裡面有樹葉，應該是掉落的時候被樹擋了一下，承擔了他一部分重量。」 9月7日，男童來到醫院複診。「現在他的情緒好很多了，能正常玩遊戲、看視訊等，也可以走路了，只是說姿態不是很好看，還需要康復治療，以後完全可以像正常小孩那樣走路。」瞿錫祥說。 瞿錫祥提醒，近年來，發生多起小孩盲目模仿危險情節而引發的事故，家長應多多陪伴看護好小孩，在日常生活或觀看影視動畫時，遇到一些危險情節，家長應及時提醒教育小孩切勿模仿，避免發生危險。