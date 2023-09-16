SCFI連2黑 外資投信卻狂敲長榮 大戶看到什麼？

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【旺得富理財網 李宗莉】SCFI本周再跌5.06％至948.68點，雖顯示陸十一長假前拉貨潮不如預期，向來看法保守的全球海運二哥馬士基卻率先翻多，表示明年全球貿易明顯復甦。對近期外資投信狂敲長榮，達人分析，目前籌碼高度集中在大戶手中，主要是押寶Q3財報，單季EPS再爛都有6元，全年上看17元，股價將走大漲小回模式，推升本益比由目前的1.8倍，朝向7倍靠攏。

馬士基（Maersk）執行長 Vincent Clerc日前接受CNBC專訪時表示表示，全球貿易有反彈的初步跡象，動能主要來自歐美的消費者，可望交出「正面的驚喜」。

同時，2024全球貿易慢升溫，雖尚未恢復到前兩年榮景，但將揮別由庫存修正主導的經濟走向，並指拉美、印度、非洲等新興市場，上升潛力最大。至於北美地區儘管因俄烏戰爭、美中緊張等宏觀因素而步履蹣跚，但Clerc認為，隨事態正常化，將看到需求強勁反彈。

長榮、陽明等貨櫃雙雄昨獲3大法人齊心買進，其中，長榮買超2萬6609張，陽明則買超1萬1421張。股市討論區名人秦暢秋則從籌碼面分析，點出4項正面訊息，1.長榮股東總人數：本周再減4136人，連續第10周減少。2.50張以下的散戶，基本上與股東總人數同步，因為佔比最高，所以也是連10周減少。

3.本周最有意思的是，從散戶到千張大戶，每1階人數均減，為除息後首見，從持股比例看，都流到千張大戶手上去了，千張大戶的總持股比單周增加0.7%。4.從總張數來看，因為總人數減少，所以長榮每1階投資人平均持股周增0.06張，100張以下全減，但100張以上全增，千張大戶平均增加110.02張，顯示股權更趨集中。

他認為，大戶法人在除息後買進長榮，主要著眼Q3財報，EPS再爛都有6元，會接近去年Q4，在營收獲利不變下，比交額外稅的Q1和Q2硬是成長逾1倍以上，以目前股價118.5元，今年全年EPS約17~20元，年底前的本益比，有機會由1.8倍朝向7倍靠攏。

秦暢秋並指，近1個月來，長榮股票一直在往大戶手中移動，投信連22買，外資近2日大進貨，最大利多就是跌太多，雖短線漲幅已經不少，但預判還有空間，只是不會一直漲，而是用小跌大漲的趨勢往上走。

雖然獲利了結也無不可，但記得一定要保留基本持股，不要賣光，否則一旦拉上去，不是沒膽子追，就是要付更高的代價，畢竟長榮是1檔可靠基本面吃飯的股票。

至於SCFI連2周走跌，他認為雖運價直接影響營收，進一步影響獲利與股價，確存有因果關係，但提醒投資人別忽略營收、獲利等中介變項，還有公司體質、規模、航線比重等的調節變項，以及油價、世界總經、貨櫃需求等干擾，SCFI漲跌不能作為投資的唯一參考。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。