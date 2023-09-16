連續颱風過後火力淨灘 墾丁滿州沙灘清出逾200公斤垃圾

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9月的第3個周末是世界清潔日，墾管處依照慣例邀集相關單位淨灘，但因近期連續有颱風來襲，因此今年特別更改淨灘戰略，火力全部集中在滿州灣沙灘至風吹沙下方沙灘近1公里的區段，在30個團體315人的努力下，16日共清出逾200公斤的垃圾。

墾管處指出，7至9月連續有3個颱風過境及登陸，且8、9月的降雨天數多且連續，加上歷經近3個月的暑假，墾丁地區各沙灘都出現許多遊客，造成沙灘堆積不少垃圾，對此，管處平時已針對各沙灘投入大量經費及人力加強清理，但因地形困難及機具無法施作等問題，導致恆春半島東邊海岸仍有很多難以清理的海漂垃圾。

為此，適逢世界清潔日，墾管處改變往年淨灘方式，由以往的10個沙灘開放淨灘，改為全部集中於滿州灣沙灘至風吹沙下方沙灘近1公里的區段，集中人力加強撿拾。

墾管處表示，今年世界清潔日的淨灘活動定調為「水色清如玉‧愛比磐石堅」，以表達徹底讓恆春半島東海岸恢復美景的決心，共邀集30個機關團體及一般民眾計315人次參與，在參加人員賣力撿拾後，共清出超過200公斤的垃圾，其中資源回收垃圾有54.18公斤。

墾管處說，經過「國際淨灘行動記錄表 」的彙整登錄，分類的垃圾以漁網、塑膠容器、食物容器為大宗，另玻璃瓶、塑膠提袋、容器也占相當大的比例，且多為其他各國漂來的垃圾，至於近年造成海洋浩劫的另個廢棄物，也就是捕鰻留下的廢鰻管，也有46個之多。