桃園登革熱累計17件本土案例 稽查違規開單上百件

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本土登革熱疫情持續，桃園市截至15日共有33例登革熱確診個案，其中17例本土及16例境外移入，本土案例皆有台南旅遊史，市府為防範登革熱疫情擴大，7月起加強病媒孳生源稽查，至今已開立144件登革熱違規稽查單。

衛生局副局長余依靜表示，因應本土登革熱疫情升溫，市府自7月起聯合環保局、區公所及衛生所加強稽查，針對民眾檢舉地點、曾經查獲孑孓陽性的高風險點、市場商圈或其他人口密集處不定期稽查，共巡查了3萬7796處，查獲1萬2941個積水容器，發現有孑孓陽性點樣態，主要有住家水桶、輪胎、花盆底盤積水孳生病媒蚊。

余依靜呼籲，民眾清除家中閒置容器，每周巡、倒、清、刷，落實孳生源清除及環境管理，經查獲未主動清除，將依傳染病防治法處3000到1萬5000元罰鍰。

余依靜說，依衛福部疾管署登革熱防治工作指引，本土登革熱確定病例住家50公尺範圍內家戶輔以化學緊急防治，並應於接獲確定病例後48小時內完成，加強清除周圍環境病媒蚊、幼蟲孑孓及卵，才能有效避免病媒蚊孳生導致疫情擴散，衛生單位接獲病例通報後均會立即調查鄰近家戶，並進行化學防治通知。

余依靜提醒，如民眾有請假需求可洽衛生局開立公假單，倘若接獲衛生單位通知請配合相關單位防疫措施，如有至流行地旅遊後自覺有疑似症狀如發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛等，請儘速就醫並主動告知相關活動史。有登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。