蘆洲環堤大道是易肇事熱點？ 新北打臉中央：無事故案件

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據交通部最新統計，新北今年1至6月行人事故死亡18人，每10萬人行人死亡事故為0.4人，為六都最低，新北市交通局比對後發現多處易肇事熱點沒發現案件，以蘆洲區環堤大道與永樂街38巷67弄口，被列為新北第4大易肇事路口，尚無發現事故案件，再與交通部檢視易肇事路口清單正確性並改善。

交通局長鍾鳴時指出，交通部最新統計數據，新北今年1至6月行人事故死亡18人，較去年同期減少4人、減幅18％；每10萬人行人死亡事故為0.4人，六都最低，亦低於全國（每10萬人行人死亡事故為0.7人）。交通部7、8月道安記者會對新北市致力於減少死亡車禍表示肯定，新北市持續努力加強事故防制。

鍾鳴時說，新北每年統計各路口交通事故肇事件數與嚴重性，檢討100處以上納入易肇事路口路段改善。根據交通部資訊平台所提109至112年115處的行人易肇事地點，有42處路口平均一年1件事故以下，且清查有6處無事故案件。

鍾鳴時表示，以資訊平台公布2022年新北10大易肇事路口為例，蘆洲區環堤大道與永樂街38巷67弄口為新北第4大易肇事路口，尚無發現事故案件，會再與交通部共同審慎檢視所提易肇事路口清單的正確性，新北也會持續檢視易肇事地點案件內容。

鍾鳴時強調，新北市致力維護行人交通安全，以交通事故零死亡為目標，任何對提升交通安全有幫助的措施，市府一定會盡力去做、去加強，也會向中央積極爭取資源全力以赴進行改善，系統性地調整道路工程、各地區交通環境特殊需要，並配合交通部嚴格要求落實執法的政策。