巴西蛋成營養午餐？ 張麗善：外國蛋這因素無法進校園

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農業部委託台農公司進口巴西雞蛋的製造日期、保存期限標示不實引起爭議，雲林縣家長唯恐孩子吃到問題雞蛋，雲林縣衛生局14日、15日稽查雞蛋通路包括全聯、超商、雜貨店、南北雜貨行、黃昏超市，均未發現違規蛋巴西雞蛋。縣長張麗善強調，不會讓雲林縣孩子吃到問題蛋。

衛生局表示，前2天來共計查察21件，蛋的產地都是國產且符合規定，衛生局今（16日）、明天不打烊，針對大型量販店、賣場、超商、市場、食品製造廠、蛋品批發商等進行查察，預計年底前每月稽查至少50件以上。

衛生局指出，9月起加強抽檢生鮮雞蛋，除了查察來源外，還將進一步檢視生鮮蛋品外殼有無完整、破裂、污垢黏附等，還有雞蛋本身有無變質、腐敗發霉、異味及標示、動物用藥殘留量等。

縣長張麗善表示，這次巴西雞蛋疑慮令家長憂心孩子的食品安全，國中小營養午餐使用的雞蛋，必需可溯源才能供餐，外國進口雞蛋並非國產，無法取得國產可溯源標準，所以無法進入校園。

教育處指出，雲林縣從2018年開始推動國中小午餐採用國產可溯源食材，蛋必須符合有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS農產品優良標章，以及雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源、國產鵪鶉蛋溯源標籤等，所以進口雞蛋無法辨成國中小的營養午餐 。