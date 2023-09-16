國際淨灘日！百位志工頂烈日走入保安林淨灘 清出390公斤海廢

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每年9月第3個周六是國際淨灘日，農業部林業及自然保育署台中分署與南投分署號召100位國家森林志工，16日走入大安紅樹林生態步道旁的第1427號保安林淨灘，一上午共撿拾清除高達390公斤的陸海域廢棄物，重量約等於1.5台重機，戰果豐碩。

林業保育署國家森林志工聯誼會自去年發起淨灘活動，今年台中與南投分署100位國家森林志工16日上午來到大安紅樹林生態步道旁的第1427號保安林集合，9點準時開始清理隨著海浪拍打到沙灘及保安林內的各樣海漂垃圾。

百位志工們頂著烈日穿梭於保安林林及帶刺的濱刺麥叢裡，手持垃圾袋與撿拾工具彎著腰清理出寶特瓶、塑膠碗、手搖飲杯、啤酒罐、洗衣精瓶等生活居家常見垃圾，一個上午撿拾清除高達390公斤的陸海域廢棄物，重量約等於1.5台重機，戰果豐碩。同時也深刻體會生活中若不使用一次性用具、謹慎處理垃圾，將能從源頭減量，減少對環境造成衝擊。

台中分署表示，鄰近海岸邊的保安林，具有防風及防砂功能，能保護保安林內部住家及耕地不受海風侵害。近期接連而來的颱風及豪雨，將海洋中垃圾大量捲到沙灘上，有生長良好的保安林將垃圾阻擋留滯在林緣邊，有效減少住家及耕地遭受危害。

為響應「國際淨灘日」及行政院「向海致敬」政策，林業保育署國家森林志工以實際行動維護海洋環境生態，於全台北、中、南、東4處海岸保安林同步辦理「向海致敬－實際行動守護海洋」活動，希望喚起民眾對生活周遭保安林及海岸環境的維護意識，了解海洋廢棄物的議題及垃圾減量的觀念，進而以實際行動守護海洋，打造乾淨又美麗的海岸線，以永續保安林的環境生態。