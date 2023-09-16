北一女迎接雙甲子 攜手一卡通光現「光復樓」

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每年九月第三個周末為「全國古蹟日」，北一女中配合歷時多年光復樓古蹟修復再利用工程即將竣工，特選於16日「全國古蹟日」舉辦「薪傳雙甲子─再現光復樓」的紀念活動。為紀念歷史性的一刻，現場也將發表與一卡通公司合作發行的紀念版「光復樓3D立體一卡通」，除宣布相關新卡上市資訊外，更將提撥銷售額的10％實質回捐學校，支持文史研究及維護行動。

「光復樓」是北一女中的古蹟校舍，於1933年建成，至今已近90年的歷史，是北一女中校園內最具代表性的建築，承載最多的校園傳統與記憶。1998年由市府指定為市定古蹟，賦予它法定保護身份，成為全體社會的公共財，更體現了它作為文化資產的重要性。

在台灣歷史上培育諸多優秀人才的頂尖高中女校–北一女中即將迎來了120周年校慶，知名的古蹟校舍－光復樓也即將修復竣工，特舉辦「薪傳雙甲子─再現光復樓」的紀念活動，將光復樓的歷史與文化重現眾人眼前，同時發表與一卡通公司攜手合作紀念版「光復樓3D立體一卡通」，為光復樓雋永的風采留下最美麗的記憶。

一卡通公司表示，本次「光復樓3D立體一卡通」不只是實用的支付儲值卡，更具有其文化象徵意義。在製作上為復刻重現光復樓，不僅磚牆及窗戶顏色都極其考究外，嗶卡後透出的溫暖光線，更為光復樓的建築風采及歷史軌跡加分不少，彷彿將校友及民眾的校園回憶，從腦海深處一一重現眼前。

「光復樓3D立體一卡通」即日起在7家誠品門市及誠品線上正式開賣，每個售價599元。另為協助學校持續推動歷史文化的傳承精神，一卡通公司也發布，將提撥銷售額的10％回捐給北一女中，用以支援學校在校史研究及文史資料維護相關經費，為保存台灣歷史文化盡一份心力，希望藉由這樣的實際行動拋磚引玉，傳遞對台灣歷史文化的珍惜與支持。

販售地點：7家實體門市：誠品書店台大店、誠品書店信義店、誠品書店松菸店、誠品書店南西店、誠品園道書店、誠品書店高雄大遠百店、誠品書店新店店（9／20試營運、9／28開幕），2家線上網購：誠品線上、誠品蝦皮商城。