台中忠孝路夜市攤商遭檢舉 議員要求輔導代替開罰

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夜市攤商擺攤結束，未將攤車攤架移除，占用道路遭民眾檢舉，忠孝路夜市近來就有上百攤位遭經發局開勸導單，攤商大嘆生意難做，台中市議員江肇國、陳雅惠盼市府協助輔導攤販，兼顧攤商與用路人權益。經發局表示，攤商有3個月時間可以改善，為求長遠，也會協助、輔導管委會尋找幾處適合空間，容納攤車與生財器具。

台中市忠孝路觀光夜市攤販最近常被檢舉攤車或攤架非營業時間占用道路，江肇國、陳雅惠邀經發局市場管理科長蔡永福、忠孝路觀光夜市攤販集中區管理委員會主委曾再富等人現場會勘，江肇國、陳雅惠表示，希望大家各退一步，將心比心，站在攤商和用路人之間找到平衡，讓攤商能夠安心做生意，消費者也可確保用路安全，共創雙贏。

曾再富指出，忠孝夜市共有180間合法攤位，經發局8月23、24日前往稽查，其中102攤遭經發局開立勸導單，限期改善。有4間被警察局各開罰1200元，還有一間滷味店被連續開單，管委會將持續督促勸導，非營業時間還路於民，攤車與生財器具無處安放問題，也希望政府協助攤商找尋適合地點。

江肇國、陳雅惠呼籲市府，以輔導代替開罰，攤商盡量能將攤位在非營業時間移至安全位置，還路於民，保障用路人安全。蔡永福強調，忠孝路觀光夜市為道路型攤販集中區，核准使用的道路範圍屬公有土地，非營業時間應將道路上攤架、攤棚移除，回歸原有用途，供用路人使用。為有效管理該攤集區營業秩序及充分給予攤販改善機會與時間，經發局將給予3個月的輔導期限，並協助輔導攤販符合營業規範。

蔡永福指出，後續將辦理複查，仍未改善者，將依台中市攤販集中區設置管理自治條例規定，處行為人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰，另，為求長遠，未來將協助輔導管委會尋找幾處適合空間，容納攤車與生財器具。