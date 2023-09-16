台股急拉站上季線 Fed決定利率前觀望氣氛濃

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【中央社記者潘智義台北16日電】台股15日尾盤急漲，一舉站上季線，但法人認為，季線是否守穩，獲利賣壓均須留意；尤其在美聯準會（Fed）利率會議前，市場恐難免觀望。

美股美東時間15日收黑，因投資人對科技股的熱情減弱，影響整體大盤走勢。道瓊工業指數終場下跌288.87點，或0.83%，收在34618.24點；標準普爾500指數下跌54.78點，或1.22%，收在4450.32點；以科技股為主的那斯達克指數下跌217.71點，或1.56%，收在13708.34點；費城半導體指數下跌107.838點，或3.01%，收在3476.394點。

富時台灣指數系列成分股調整15日盤後生效，台積電尾盤大漲，推升指數終場勁揚113.36點，收16920.92點，一舉站上季線16836點和16900點關卡；週線收紅上漲344.9點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股15日因富時指數調整，尾盤急拉，台積電更一口氣漲8元，但從技術面來看，指數雖然站上季線，但季線的趨勢向下，除非近期漲到前波高點7月31日的17341點，才能扭轉技術面季線的趨勢。

黃國偉說，9月20日美聯準會不升息已是市場的預期，但當天利率會議後的談話將為11月是否升息的指標，因此在會前股市觀望氣氛濃厚，若指數仍漲，代表市場對後市十分樂觀，反之，則須防獲利回吐賣壓。

除聯準會利率會議之外，他認為，蘋果新機開賣，市場也可能營造樂觀氣氛，但對股市的實際影響仍難估計。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，9月20日聯準會利率會議之前，市場展望不明確，美股難免震盪，台股15日因富時指數調整，尾盤急漲，但仍應防範獲利了結。

蔡明翰直言，不要說台積電漲8元，即便漲個3、4元都有人會賣股，短線震盪過程只能等到美聯準會利率會議後，進一步掌握11月是否升息，若能看到美聯準會出現鴿派說法，則有利美元轉弱，資金才能回到電子股，進一步帶動台股走強。