亞運會下周登場 運彩公會：中華隊個人項目奪金選手 加發5萬獎金

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亞洲運動會9月23日將於大陸杭州登場，中華隊共派出521名選手，角逐33項運動競賽！中華民國運動彩券經銷商商業同業公會今（16）日舉辦為「中華隊喝采 奪金牌選手獎5萬」活動，祭出中華隊個人項目奪金選手，加發5萬獎金！

運彩公會理事長何昱奇表示，做為選手最強力的後盾，本次亞運個人項目奪金選手，提撥每位5萬元加碼獎金，運彩公會以實際行動來關愛選手，持續讓運發基金發揮出善的循環！

今日活動邀請藝人吳東諺、余思達一起與上百位民眾進行投籃活運動，代言人啦啦隊女孩雅涵kimi、假日飛刀手陳義信、多位績優退休運動選手也共同出席，教育部體育署副署長房瑞文、中華職棒會長蔡其昌等到場參與。

台灣運動彩券自2008年5月開始發行以來，已有近16年的歷史，為表彰官員們對台灣運彩的貢獻，運彩公會特別製作獎盃，以示感謝和敬意。

為了讓活動更有意義，運彩公會今日在現場安排了投籃競賽，邀請藝人吳東諺、余思達與台中市家扶中心的小朋友和其他嘉賓一同參與，超過百人報名，分為國中小組和成人組，冠軍可獲得6,600元的獎金，每位參賽者還可獲得到7-11的商品卡和餐盒。

除了投籃比賽，活動開始，運彩公會邀請椰子樹兒童街舞團，現場還有專業的氣球藝術家，用各種顏色和形狀的氣球，創造各種可愛的動物和人物，免費送給民眾，讓現場充滿歡笑和驚喜。

藝人吳東諺、余思達參加為「中華隊喝采奪金牌選手獎5萬」活動與現場來賓互動。余思達說，很感動看到選手們為國爭光的表現；吳東諺則表示，希望能夠藉由加入運彩指定帳號會員，持續讓運發基金支持選手們的夢想。

運彩公會代言人，啦啦隊女孩的雅涵kimi表示，運彩網路會員9／20起可預約明年（第三屆）的資格，會員進入台灣運彩官方帳號登入後，勾選預約功能。她說，身為運彩公會的代言人，也會繼續支持中華隊，希望他們在未來的比賽中，再創佳績。

在職棒生涯創下許多紀錄的陳信義說，希望亞運選手在比賽中發揮出色，為國家爭光；他還表示，支持運彩的發展，因為運彩基金可以幫助退役選手獲得更好的福利和保障，「這也是對選手們的尊重和鼓勵」。