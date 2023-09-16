6旬嬤打完高端發生這症狀 核予1萬元救濟金

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衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）最新審議結果出爐，一名桃園市25歲女性接種BNT新冠疫苗後出現胸悶、噁心症狀，心肌酵素上升，獲救濟金10萬元；另有一名6旬婦人接種高端新冠疫苗後出現掉髮，導致全禿，獲1萬元救濟。

VICP近日公布第208次會議紀錄，本次共審議150案，其中18案獲救濟，仍以新冠疫苗佔多數，包括BNT疫苗11例、AZ疫苗3例、高端疫苗1例、莫德納疫苗1例，另有卡介苗1例、五合一疫苗1例。

本次獲救濟金額最高的是桃園市25歲黃姓女子，接種BNT新冠疫苗後因胸口緊繃、噁心等症狀就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，但其病程與接種新冠疫苗後導致急性心肌炎的臨床表現並不相符，無法確定與接種的關聯性，依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》核予救濟金10萬元。

另有一名台中市64歲詹姓女子，接種高端新冠疫苗後出現掉髮，經診斷為休止期落髮、全頭禿。疾管署副署長曾淑慧說明，掉髮的原因很多，包括遺傳、內分泌、內科疾病、壓力、營養、受傷、藥物等因素，本案經綜合判斷，無法確定落髮與疫苗相關性，依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》核予救濟金1萬元。

本次獲救濟個案中最年輕的是新北市3歲簡姓女童，接種五合一疫苗（白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺）後，接種部位出現紅腫情形，其症狀符合極度肢體紅腫，研判與接種疫苗相關， 依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》核予救濟金5000元。