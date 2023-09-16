全宇宙都會幫你 伯立歐身障家園終動工

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彰化縣喜樂小兒麻痺協會繼成立愛加倍庇護工場後，為建立提供高齡及身障者多機能的無障礙長照機構，近年來努力籌建「伯立歐家園」，好不容易歷經１年多的一波三折後，終於取得建照，並在今天舉辦動工感恩禮拜，透過放飛500顆氣球，象徵夢想起飛，期待工程順利。

當你真心努力做一件事，全宇宙都會來幫你。喜樂小兒麻痺協會理事長陳忠盛表示，十幾年的努力走到這一步相當不容易，這份盼望是集眾人的祝福而成的，讓他們有足夠的勇氣跨出這一步，很感謝各方善心人士的幫助及付出，「在我們所做的身上，都要成為別人的祝福。」

為協助身心障礙者獨立與就業，陳忠盛與同在喜樂保育院成長的院友們，在19年前共同捐款及向政府爭取補助，創立喜樂小兒麻痺協會。

起初為感念瑪喜樂女士疼愛的恩情，以喜樂為名成立協會，但因名稱讓民眾誤以為與喜樂保育院為同一個公益團體，該協會近年積極以「伯立歐」（Polio，小兒麻痺音譯）作為組織識名稱，並成立愛加倍庇護工場，之後並以建立提供高齡及身障者多機能的無障礙長照機構「伯立歐家園」為目標。

2022年4月，伯立歐家園在竹塘鄉的預定地舉辦動土感恩禮拜，本以為用地及申請建照等程序會很順利，不料卻頻頻卡關，幸好在各個階段的緊要關頭總找到方法解決問題，使得伯力歐家園終於在今年6月取得建築執照，並在今天再度舉辦動工感恩禮拜。

伯立歐家園預計興建1處地上4層樓的多功能大樓，涵蓋小兒麻痺紀念館、教堂、日間照顧中心及住宿家屋等，規畫可提供54床住宿、30床日間照顧，4層樓地板面積約1100坪，預計2026年開始提供服務。

目前伯立歐家園第一期建設計畫預計總建設經費1.8億元，截至今年8月底，已籌募到近8千萬元，募款進度僅接近一半。

彰化縣長王惠美受邀到場見證表示，彰縣府團隊一直以來積極打造優質的環境，及整合社會福利資源，落實「全齡照顧、全能守護」的主張，期盼透過伯立歐家園的建設，讓彰化地區的身心障礙者、失智失能失依長者，得以獲得良好專業的長期照顧服務，並在溫馨和樂的家園中安養晚年。