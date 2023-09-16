迎合多軌道衛星通訊商機 攸泰科技看好衛星通訊系統市場遠景

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作為台灣唯一的國防航太產業專業展，這次在南港展覽館展出之「2023台北國際航太暨國防工業展」，集結逾240家參展廠商，總計超過960多個攤位，展出範疇涵蓋國防、航空、太空、軍規部品乃至無人系統載具，之前因疫情停辦，這次大舉回歸舉辦，自是備受國際市場看重。

今年會場一大看展焦點當屬「台灣太空形象館」，內中共有多達43個國內單位與廠商，展出內容涵蓋最新航太衛星科技，包含地面設備、衛星元件、衛星影像處理、衛星系統、載具等分區。其中以位在館前最醒目展區的攸泰科技受到最多關注，除因產品尖端新銳，亦因攸泰科技(6928)今年5月甫於興櫃掛牌，係屬大眾集團轉投資公司，據瞭解，去年攸泰年營收達33.15億元，其中極高佔比即來自衛星通訊系統銷售，隨著ODM客戶的擴增，作為其生產主力的衛星通訊系統產品，勢將加速推升攸泰營收獲利成長。

攸泰科技這次透過航太國防展展現其完整軍規級的衛星通訊解決方案，包含移動衛星通訊系統、強固型車載電腦、無人機控制系統，以及軍工多功能任務電腦等。攸泰科技轉型前從事傳統電子業，與子公司睿剛電訊在工業電腦界經營多年，經轉型後，正努力朝向提供給企業客戶的一站式系統型通訊服務方案為主。

攸泰科技歐亞事業部產品處資深協理楊秉叡表示，攸泰科技係以強固型平板電腦為基礎，進行二次轉型，除了研製前述軍用衛星通訊系統，產品面也擴及貨櫃、漁船乃至沙漠、雨林等特殊地型地貌需求衛星通訊系統。這次在南港展覽館一館展場，攸泰科技展示公司旗下各種移動式衛星通訊系統，包含像是可移動式BGAN(Broadband Global Area Network)終端，以展出的BGAN攜帶式衛星電話來說，搭配帶有嵌入式PTT一鍵通功能(Push to Talk)之IP語音手持裝置，不僅可增強覆蓋的範圍，還可因應不同需求輕易進行有關通信設備的部署。攸泰科技設計製造的強固型車載電腦、強固平板電腦..等，早已通過極端環境測試考驗，不僅在硬體上防水防鹽霧，並且耐震且耐衝擊；通訊上則支援5G和低地球軌道衛星(LEO)。如果遇上土石流、颱風等狀況對外通訊全斷，即可馬上用於緊急救難任務，便於救援隊伍快速投入救災行列，將會有很大的幫助，尤其是現今因全球暖化而造成極端氣候的狀況越來越明顯，更可考慮運用這類設備以防範未然。

隨著航太科技的備受重視，攸泰科技本次展出亦深得工業局與太空協會的協助，從開展至今業已吸引超過500多位相關業界人士探詢。未來，攸泰科技強調將以衛星通訊系統作為重點發展方向，極度看好此項產品商機和發展遠景。