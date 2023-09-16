陸中融信託首次坦承產品無法兌付 被2國企託管

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【中央社台北16日電】中國央企中融信託首次回應旗下產品無法兌付。至少已14家上市公司披露所購中融信託產品情況，金額近人民幣8億元（約新台幣35億元）。分析指，此事可能使信託業面臨信用壓力和流動性風險。

15日深夜，中融信託透過公告稱，受內外部多重因素影響，部分信託產品無法按期兌付。為提升公司經營管理效能，與建信信託、中信信託簽訂了「委託管理服務協議」，聘請上述兩家公司為公司經營管理提供專業服務。委託期限從昨天至2024年9月14日，雙方協商一致可提前結束或延期。

中融信託8月上旬爆發停兌風波，根據陸媒第一財經不完全統計，至今已有至少14家上市公司披露所購中融信託產品情況，合計金額接近8億元（含部分尚未到期產品）。

中融爆出停貸風波的規模至今未有官方數據，但陸媒財聯社曾引述中融財富前員工稱，涉及金額在3500億元左右。

報導指出，中融信託出現債務危機主因應是投資房地產受累。近年來，中融信託的房地產業務占比持續成長。

經濟觀察網引述國際評級機構穆迪（Moody's）的評論表示，中融信託兌付風險事件對受評中國金融機構的直接影響可能有限，因為受評銀行、保險公司和其他非銀行金融機構對信託業的直接敞口規模不大。

但穆迪認為，中融信託的逾期兌付可能會削弱投資者對信託產品的投資意願，導致提前贖回和信託計畫的融資風險。如果情況惡化，將導致信託行業和房地產市場面臨信用壓力和流動性風險。鑒於信託產品總體規模龐大，信託業壓力可能給金融業和其他金融機構帶來蔓延風險。

穆迪數據顯示，截至2022年底，中國共有68家信託公司，其中50家由中央政府和地方政府下屬國企控制，其餘18家為民營企業。

中國信託業協會的數據顯示，截至今年3月底信託資產規模餘額為21.2兆元。另外，信託公司對房地產業有直接敞口。截至3月底，投向房地產的資金信託規模為1.13兆元。

太平洋證券認為，中融信託兌付風險不會進一步蔓延，主要還是個別信託產品的流動性風險，整體上形成系統性金融風險的機率較低。