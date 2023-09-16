國際淨灘日 昇恆昌號召千人 挑戰11個據點連線淨灘

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昇恆昌免稅店在全台據點認養22.35公里，超過全台灣1％的海岸線長度，並於今(16)日國際淨灘日當天，全台北中南及離島共11個據點，號召上千位合作廠商、品牌及消費者擔任志工，挑戰連線一起淨灘，呼籲大家只要付出自己的1％，累積起來也能成為環境保護的重要力量。

昇恆昌集團今年首次挑戰全台11個據點，從新北萬里、石門、淡水、林口，到台中大甲、高雄林園，包含金門、澎湖、綠島、小琉球等離島，在9月16日國際淨灘日當天一起連線淨灘。合計共整理了全台灣超過11公里的海岸線，除了昇恆昌同仁外，還邀請會員、親朋好友跟上下游廠商合作夥伴們一起響應，總參與人數超過1千3百人，一共清出近3000公斤的垃圾。

昇恆昌也導入國際淨灘行動 International Coastal Cleanup(ICC)表格，將海洋廢棄物分成五大來源並製作表格，用數據進行淨灘監測，也讓淨灘更具教育意義。活動當天所有海洋廢棄物，除了數量統計第一名的寶特瓶外，疫情後也撿到越來越多的廢棄口罩，最特別的是澎湖同仁撿到來自中國浙江的保險套，新北林口海岸也撿到整個浴缸。

國際淨灘日（International Coastal Cleanup Day）於每年的九月第三個星期六舉行，活動目的在鼓勵全球民眾參與清潔世界各地海灘和水域的垃圾污染物。台灣四面環海，因此海洋環境的保育就是每一位海島子民的責任。

服務臺灣國門機場的「昇恆昌免稅商店」，秉持著「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」的企業經營核心價值，2022年同仁們自發性舉辦300多場的志工活動，多元面向包括國內外急難救助、弱勢及長者關懷，偏鄉教育及兒少輔導等，而環境保護部份則連續5年以上，年年都辦上百場的淨灘、淨山活動。

昇恆昌也透過其他方式實踐綠色行動，引進綠色品牌，與入選「有ㄗㄜˊ商行」的社創品牌合作，設置環保商品購物區。2022年昇恆昌宣示減碳九百萬公斤，透過「減塑」、「節能」、「環保包裝」三大減碳政策與一系列活動實踐企業ESG目標，最終在全集團的努力之下，達成節電1626萬度，減塑36471公斤及減紙1681萬張紙的成果，超標完成了減碳1264萬公斤。

昇恆昌表示，會持續投入1％，肩負起對台灣的責任，實踐Duty4Taiwan，也期待未來有更多民眾一起加入保護台灣這塊土地，以行動實踐ESG永續發展。