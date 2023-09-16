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星野集團「虹夕諾雅 奈良監獄」預計2026春天全新開幕

  • 工商時報 謝易晏
從「舊奈良監獄」改造而成的「虹夕諾雅 奈良監獄」 感受紅磚建築的迷人之處。圖/星野集團提供
從「舊奈良監獄」改造而成的「虹夕諾雅 奈良監獄」 感受紅磚建築的迷人之處。圖/星野集團提供

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星野集團結合在地歷史及特色文化的奢華飯店品牌「虹夕諾雅」，利用日本重要文化財產「舊奈良監獄」打造「虹夕諾雅 奈良監獄」飯店，預計於2026年春天開幕。這座飯店將充分發揮舊奈良監獄紅磚建築的迷人特點，轉化為一個提供非凡體驗的奢華住宿場所，讓客人沉浸在非日常的悠閒時光。

根據於2017年12月與日本法務省簽訂的「公共設施等營運事業實施契約」，舊奈良監獄保存活用股份有限公司正在準備對舊奈良監獄的紅磚建築進行抗震翻修工程，以及籌備史料館與其他附屬設施的開幕。未來除了「虹夕諾雅 奈良監獄」的飯店營運以外，目前也在討論博物館設施的營運計畫，可供其餘一日遊遊客參觀使用，讓遊客了解舊奈良監獄的歷史與文化。

最新虹夕諾雅品牌飯店「虹夕諾雅 奈良監獄」將於2026年春天開幕。圖/星野集團提供
最新虹夕諾雅品牌飯店「虹夕諾雅 奈良監獄」將於2026年春天開幕。圖/星野集團提供

舊奈良監獄是日本明治政府以監獄國際標準化為目標規劃的五大監獄之一，於1908年竣工。其紅磚建築具有極高的歷史價值和卓越的設計, 在2017年2月被登錄為國家重要文化財產。這座壯麗的磚造建築代表了日本明治政府為實現現代監獄化而賭上國家聲譽的決心，匯聚了當時對於國家建設的願景和建築技術的最佳實踐。原始的收容樓棟遵循哈維蘭德系統的建築設計，多個收容樓棟以監獄看守所為中心，呈放射狀延伸。至今，這座建築仍然是日本近代監獄體制的象徵。

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