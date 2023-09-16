房仲業者請吃美味炸雞 金門家扶兒童提早開心過中秋

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知名房仲業者東森房屋金門加盟店贈餐做公益，今(16)日中午熱情招待200位金門家扶中心兒童，享用美味的速食套餐提前過中秋。當孩子們看著心心念念的炸雞、薯條擺滿桌上，眼睛都笑了；吃上一塊熱騰騰的麥克雞塊，更能感受到來自社會各界滿滿的愛，也讓今年的中秋節過得特別溫暖有意義。

金門家扶中心主委楊肅謙表示，自從今年6月30日金門首間麥當勞開業以來，每天光顧人潮大排長龍、門庭若市，家扶中心家庭的孩童們，亦翹首企足多所期盼。但限於經濟能力和時間的條件限制之下，多數家扶中心的孩童們，卻只能望而興嘆無能為力。麥當勞一直都是孩童嚮往歡樂的餐點，今年在金門東森房屋愛心大放送下，為幫孩童們抓住兒時歡樂時光，特別捐了200份速食套餐，贈送給金門家扶中心的孩童，為兒童們創造歡樂時刻，完成心中夢想。

東森房屋金門加盟店長樊志恒表示，此次與家扶中心攜手合作，在中秋節前這個團圓暨感恩的傳統節日前，共同舉辦一場有意義的關懷弱勢兒童公益活動，透過舉辦愛心贈餐來關愛和回饋社會，合力完成孩子們的夢想。

樊志恒也指出，金門家扶中心是一個致力推動以家庭為中心，扶助兒童成長及發展的組織，並關注著社會中需要幫助的兒童與家庭。家扶中心一直以來攜手社會上的愛心人士，一起努力提供支持和協助，讓受扶助的家庭能夠擁有更好的生活、孩童有更好的成長。堅信社會上每一份力量的匯聚，都能夠產生巨大的正面影響，讓家扶中心的兒童們，感受到社會的支持和關懷。