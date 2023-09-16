「戸河內調和日本威士忌」驚艷上市

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創立於1918年的「株式会社櫻尾釀造蒸餾」（後稱櫻尾釀造蒸餾），在1920年4月取得威士忌執照，因當時威士忌不流行，於是櫻尾釀造蒸餾以燒酎、日本酒、味醂等產品為主。然而，想要生產日本威士忌的念頭並沒有放棄，並一路從傳統中挑戰創新，直至今日，櫻尾釀造蒸餾依然專注於製作高品質的產品給顧客。社長白井浩一郎先生表示，2017年建立櫻尾釀造蒸餾是他上任以來最大的挑戰，當時公司上下對威士忌業務幾乎一無所知，在大量研究其他公司及海外市場上的威士忌文化之後才誕生了現在的「櫻尾」及「戸河內」這兩個威士忌品牌。現任蒸餾所廠長山本泰平也不諱言：「我們幾乎是從零開始學習，一面尋求威士忌發源地蘇格蘭的知識，一面在這樣的基礎上開發廣島在地的日本威士忌」。為了凸顯「戸河內調和日本威士忌」櫻尾釀造蒸餾刻意強調了最能代表廣島瀨戶內海物產的柑橘調性，讓「戸河內調和日本威士忌」能在眾多的日本威士忌之中，擁有屬於自己的家族獨特性並能清楚的被辨識。

日本威士忌職人 廣島在地味道的細緻調和

『廣島県（ひろしまけん）』位於日本本州西端中國地方。東接岡山縣、北接鳥取縣與島根縣、西鄰山口縣、南濱瀨戶內海。縣內有豐富的海、山等自然資源，同時擁有日本海側的豪雪氣候與其他區域典型的溫暖少雨瀨戶內海式氣候，因此農業、漁業興盛，故有日本的縮圖之稱。

在這樣的山跟海之間誕生的品牌「戸河內」將珍貴的酒液桶陳於廣島中央之國恐羅漢山及深入山山脈間三段峽中的JR 鐵道廢棄隧道中，全年14度的均溫讓原酒得以吸收自然環境中的幽微香氣並隨著桶陳歲月緩慢熟成，逐漸產生細緻的風味變化，讓櫻尾釀造蒸餾能完美呈現「戸河內調和日本威士忌」其複雜精緻的調和之美。

產品新包裝的設計靈感 來自桶陳的戸河內隧道

新誕生的戸河內調和威士忌系列不僅在製作威士忌上下足心力，包裝也經過重新設計調整，不僅在排版上強調「100% JAPANESE」的字樣以代表了純正日本製作外，也在戸河內的字樣上方加入了小小的隧道標誌，彷彿由此進入了戸河內施展魔法的秘境，最終將所有的原酒蛻變成帶有戸河內獨有的香氣及口感，清爽、收尾俐落的「戸河內調和日本威士忌」。

不只是威士忌，廣島特色料理餐搭

相較於其他威士忌，「戸河內調和日本威士忌」被設計為更適合餐搭和調飲。這次活動特別邀請小後苑日料師傅彭啟軒先生，針對新品設計一系列菜單，前菜使用熱牡蠣搭配「戸河內調和日本威士忌 Premium」，以廣島的重要出口商品牡蠣搭配香椿味增奶油濃厚香氣與烤牡蠣的鮮甜，使戸河內調和日本威士忌Premium口感更加滑順優雅，奶油香氣突出。除了牡蠣之外另一個台灣人熟知的廣島特色⎯廣島燒，搭配「戸河內啤酒桶調和日本威士忌」更是一絕！日式炒麵和啤酒麵皮、山椒、香辛料層層堆疊，帶出「戸河內啤酒桶調和日本威士忌」的柑橘、木質調及奶香。而與「戸河內泥煤桶調和日本威士忌」搭配的則是尾道魚介蕎麥冷麵，選用廣島出名的尾道拉麵醬油魚介湯底，以冰蕎麥麵象徵深山隧道內的戸河內熟成倉森林的淋漓及尾道魚介高湯的溫度來代表櫻尾熟成倉臨海溫暖洋流，「戸河內泥煤桶調和日本威士忌」淡淡中藥香氣搭配蕎麥麵帶出類似陳皮、柑橘類的風味，也同時帶出穀物的甜感。最後，甜點則是參考楓葉饅頭製作而成的酒粕銅鑼燒，搭配「戸河內清酒桶調和日本威士忌」，藉由酒粕的花果香帶出了清酒的香氣在口中環繞。

純正「日本威士忌」的再進化

本次發行系列商品皆符合日本洋酒酒造組合 Japan Spirits & Liqueurs Producers Makers Association規範，該組合自2021年4月1號起，緩衝期到2024年3月31日為止。開始規範協會內成員凡酒款標示為日本威士忌 (ジャパニーズ・ウイスキー or "Japanese whisky" or Japanese whiskey"）須遵守下列規則：

1. 原材料：成分應為麥芽、穀物及來自日本國內的水源，而且麥芽是必須使用的材料。

2. 製造：糖化，發酵和蒸餾應在日本的蒸溜所進行，蒸餾後的酒精含量應低於95度。

3. 儲藏：使用700公升以下的木桶熟陳，入桶後隔日起算在日本陳年三年以上。

4. 裝瓶：需在日本境內裝瓶，且裝瓶時酒精度至少在40%以上。

5. 其他：可用焦糖色素進行調色

【工商時報提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒。】