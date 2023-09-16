iPhone 15預購這款2顏色秒殺 恐等2個月才到

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 吳美觀】蘋果新機又爆單了！iPhone 15系列周五（15日）在全球40多個國家開放預購，吸引果粉爭相搶訂，頂規版Pro Max升級相當有感，市場供不應求，可能要等到11月才能拿到手，而最夯的原色鈦金屬、白色鈦金屬兩種顏色更要等到11月13日，較9月22日正式開賣延後近2個月，透露新iPhone需求強勁的初步跡象。

路透社報導，在全球智慧型手機市場低迷，導致iPhone第二季銷量下滑之際，這些跡象可望緩解外界對蘋果旗艦機需求的擔憂。

據蘋果官網顯示，在中國下訂iPhone 15 Pro後，拿到新機時間約2~3周，在美國和日本，128GB版本同樣等2~3周。蘋果表示，iPhone 15將在9月22日正式開賣，當天也是門市銷售日。

但價格愈貴消費者要等愈久，在最大市場美國，果粉訂購1199美元（約台幣3.8萬元）起跳的iPhone 15 Pro Max，必須等6~7周才能拿到，藍色鈦金屬、黑色鈦金屬出貨時間延後到10月16日，最受歡迎的原色鈦金屬、白色鈦金屬出貨延至10月16日；在日本消費者要等待5~6周。

中國的iPhone需求，跟往年一樣相當火爆。天貓Apple Store官方旗艦店，開售1分鐘內，首批iPhone 15Pro、iPhone 15 Pro Max就被搶購一空。

與此同時，在周五晚上京東開放訂單之前，4款iPhone 15型號的預訂量總計超過340萬支。

Counterpoint資深分析師 Ivan Lam表示，對蘋果在中國最大銷售通路之一京東來說，有這樣銷量是符合預期的。

他說，自從華為跌落神壇以來，iPhone已在600美元以上的市場吸引大量消費者。iPhone 15系列，尤其是Pro版本，對於目前使用iPhone 11/12的用戶來說，是不錯的替換選擇，但毫無疑問，今年華為新機Mate 60系列將會對iPhone造成挑戰。