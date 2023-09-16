進口雞蛋冷鏈斷鏈恐變質 陳吉仲：尋求更專業的建議

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農業部宣稱巴西某批次進口雞蛋可保存120天，但外界指出120天要維持在全程冷鏈，但進口雞蛋明明要再回溫洗選且至超市販售時也是常溫販售，外界擔心恐會變質，農業部部長陳吉仲表示，針對雞蛋冷鏈斷鏈保存期限等規範，未來如何尋求更專業建議讓制度往前走，並確保每一批專案進口依規劃的流向及業者依規範進行。

「如果產品有問題業者會負責」，農業部政務次長陳駿季說，各國雞蛋保存有效日期為業者自行依其製造條件運輸集貨條件而定，並沒有公開、明確的標準，進口雞蛋上標示製造日期及保存期限，且出關後至中央畜產會保存時仍是維持冷鏈，一直到後才會回溫、洗選並上架，外界關心的水洗斷鏈一事，此次為首次大量進口，是否有更好的規範會與食藥署研究及規範。

陳吉仲強調，洗選後的雞蛋就要進到超市通路，不會有進口雞蛋至散裝市場；陳駿季說，大家擔心進口蛋至傳統市場去，但未水洗回溫雞蛋品質不佳、且外觀易裂化，因此洗選後一定是至盒裝通路。

陳駿季提及，保存期限與塗蠟與否沒有直接關係，且巴西的部分是用噴膜而非塗蠟，是依來源蛋場包裝集貨及冷鏈不同與塗蠟無關。

外界擔心是否還有其他錯標雞蛋？陳駿季說，巴西雞蛋錯標的部分，9月11日發現後立即清查，市面上已回收，沒有錯標或讓消費者疑惑，效期錯標是經追查部分目前是這批。