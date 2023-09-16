花季渡假飯店推高雄月世界拍照打卡享優惠

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位於高雄田寮區的花季度假飯店，向以住宿與天然湧泉聞名，近幾年已成為高雄度假休閒首選飯店，再加上「食堂餐廳」西式料理，補強具備放鬆、放空的度假基本需求，儼然已成離塵不離城的輕旅程最佳去處，「2023高雄愛．月熱氣球」將於田寮區月世界舉行，時間為9月23日至10月15日，活動期間凡前往田寮月世界、高雄愛河、該飯店內相關熱氣球地點，在以下指定地點標記打卡拍照，即可享有花季度假飯店優惠。

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花季飯店表示，「2023年熱氣球打卡相關內容」熱氣球購票相關證明、月世界遊客中心購買小農產品打卡拍、熱氣球相關裝置藝術等，只要來花季度假飯店用餐、泡湯出示以上打卡照片均可享有如下優惠，食堂餐廳享8折免服務費、玉蘭軒湯屋享8折優惠、出雲風呂享花季日優惠價600元。

另外花季度假飯店今年還特別推出中秋饗宴-團圓賞月chill嗨嗨，將於2023年9月29、30日舉辦BBQ自助餐及現場LIVE演唱及魔術秀，讓賓客在食堂餐廳BBQ吃到飽、啤酒無限暢飲、通通有獎，自助BBQ 晚餐大人每位1280元、小孩每位580元(6歲以下兒童免費)，滿兩千還贈送抽獎券，另外回饋在地鄉親凡高雄市田寮區、阿蓮區鄉親，特別優惠 4人同行 1人免費。

花季的湧泉早在日治時代即被開發，舊稱崗山頭溫泉，珍貴之處在於其為岩間湧出的天然湧泉，鑑定泉質屬無色無味低溫PH-7的中性泉，終年不乾涸，醞含豐富礦泉物質，而田寮山區因地質特殊及豐沛的雨量，配合大崗山地層中的石灰岩，加上溶解自岩層中豐富的微量礦物元素，因而形成稀有的低溫天然湧泉。

而除了溫泉之外，由於現代人熱愛喝咖啡，似乎少了咖啡一天就無法開始，無論到哪裡玩，總想找間咖啡廳細細品味，如果厭膩了人山人海的吵雜人氣景點，花季就是那麼一個適合靜一靜、走一走的地方，不僅可以來爬山、可以來泡冷泉，甚至沒任何目的，只是想離開城市走一走都只須短暫的車程，就可以完成小小的放空。

下午時段來到花季覓堂享用下午茶，能夠享受優閒的時光，早在花季覓堂開始營運時，董事長翁玉珠就特別引進兼有虹吸式咖啡壺和摩卡壺特色的高優質比利時壺煮咖啡，就是為了讓客人能夠來這裡感受到這樣的皇家高級尊榮體驗，在煮咖啡的過程充滿蹺蹺板式趣味，就是最好的舒壓！