面板需求不如預期 分析師曝價格跌幅關鍵

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【中央社記者潘智義台北16日電】面板需求因不如預期，近來價格已有漲不動跡象，雖然第四季報價可能下跌，但分析師認為，台廠已嚴控產能，只要中國廠也控制產能，價格不至於出現跳水式大跌局面。

國際數據資訊公司（IDC）資深研究分析師陳建助接受電訪表示，面板下游終端市場買氣不如供應鏈預期，買家下修需求，面板廠只能減少投片量，讓供需不至於太過寬鬆。

陳建助認為，為了支撐面板價格平穩，第四季面板廠將下調產能稼動率，特別是中國面板廠的調降產能，將是價格能否平穩關鍵；預期第四季面板不至於大跌，也有助已減產的台廠，避免發生虧損。

他直言，終端需求沒有完全回溫，面板廠第三季因價格高點而賺錢，第四季因價格下跌，財務數據恐在損平附近；因此，下半年恐怕最多小賺，全年仍有虧損壓力。

在研調機構提出第四季面板價格恐下跌說法後，群創光電總經理楊柱祥在SEMICON Taiwan國際半導體展會場受訪時僅表示，現在快要跨入第四季，通路庫存相對低，要建構一個比較有韌性的供應鏈，以面對未來的需求布局；面對整體經濟不確定性、國際地緣政治衝突陰影，消費力確實是必須審慎關注。

面板上游材料偏光板廠誠美材料則認為，偏光板產業可能與面板業連動，目前看來下半年會好於上半年。

對此，陳建助解釋，第四季面板不會大跌，所以搭配面板廠今年第三季獲利，下半年應可望優於上半年，關鍵是需求不如預期，只能透過減產穩定價格，而中國面板廠第四季減產的情況，將直接影響面板價格。