北市國父史蹟館疏維護 議員：滿地老鼠屎、滅火器過期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

16、17日兩天是2023年全國古蹟日，不過位在台車站旁，原名「梅屋敷」的北市歷史建築國父史蹟館，遭到揭露維護不當。除了館內滅火器過期、內部門閂損壞或掉落外，地板上還出現肉眼可見的大量老鼠糞便。負責維護的北市公園處表示，門栓五金料件已復原，滅火器也已更換；文化局則承諾，一周內會文資委員現場會勘，並改善缺失。

民進黨台北市議員許家蓓表示，日前接獲雲科大文資維護系學生陳情，位在台北市中山北路一段46號逸仙公園內的國父史蹟館長期疏於維護，除了現場放置的滅火器過期外，館舍內的拉門門閂損壞掉落，甚至出現拉門五金件遭到挖除、破壞的情況，館內破損的玻璃竟僅只用膠帶黏貼，史蹟館建物底部還存有工程構件堆置，更傻眼的是，展館內部地板上還出現大量肉眼可見的老鼠糞便。

許家蓓表示，賦予舊建築文化資產身分並予以保存，其內涵及目的之一在於反映過往歷史與普世價值，綜觀目前梅屋敷之保存狀況，不僅硬體管理維護不當，靜態展示內容也有所欠缺，公園處和文化局必須積極改善，莫讓民眾認為台北市政府沒有積極維管歷史建築，甚至在古蹟日當眾出糗。

對此負責國父史蹟館維護的公園處表示，現場已更換為有效期限內之滅火器，館舍門栓五金料件均已復原，且地板目前未見老鼠糞便，建物底部構件已經清除。已督促清潔人員再加強打掃館舍環境；破損窗戶修繕部分，文化局將於9月21日邀請學者專家會同公園處現場勘查，會以屆時狀況配合辦理修繕。

文化局則表示，曾於去年底會勘國父史蹟館，當時維持情況還不錯，也感謝議員以及學生即時反應並提供目前狀況，將會於一周內邀集文資委員到場會勘，針對現場維護破損髒論的部分即時改善，並會透過文資委員的意見，針對文化資產管理上進行要求改善，程序上針對改善方式，如修繕工法等模式處理。