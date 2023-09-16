苗栗縣政府加強稽查巴西蛋 21家、71件結果出爐

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近日進口巴西雞蛋的食安問題引發爭議，並讓民眾面臨嚴重的食安問題，苗栗縣長鍾東錦立即指示衛生局啟動稽查機制，全面清查縣內是否有問題雞蛋銷售。衛生局經派員從13日至15日稽查全縣各大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業、餐飲業等，共稽查通路業者21家、清查71件雞蛋都是國產雞蛋，未發現有販售或使用巴西雞蛋，後續將持續稽查至12月底，每月查核50件以上蛋品。

衛生局表示，依據食品安全衛生管理法規定，進口雞蛋洗選後，不得超過原廠標示的有效日期，台農公司的巴西進口蛋有效期限應為9月底，但誤標為10月5日，2000盒已全下架，尚有其他進口蛋也疑似標錯日期，引發蛋品食安的疑雲。

苗栗縣衛生局啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，稽查大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業、餐飲業等，了解巴西進口蛋品的流向，派員從13日至15日連續3天查核銷售通路業者21家，查核71件雞蛋都是國產雞蛋，結果皆符合規定，未發現有販售或使用上列疑慮蛋品，後續將持續稽查至12月底，每月查核50件以上蛋品。

縣長鍾東錦表示，針對此次市售雞蛋稽查專案查核項目，為產品標示查核及雞蛋外觀檢查2大項目，產品標示包括品名、原產地(國)、有效日期、標示是否有誇張不實或易生誤解的情形，雞蛋外觀則是查核生鮮蛋品外殼有無完整、破裂、污垢黏附，或雞蛋本身有無變質、腐敗、發霉、異味等違反食安法相關規定之情形，另外，自9月份起加強抽驗生鮮雞蛋，全縣每月3至4件執行抽驗雞蛋監測動物用藥殘留量，以守護食用蛋的安全衛生。

衛生局張蕊仙局長說明，選購散裝雞蛋時，應觀察雞蛋外觀是否潔淨、有無雞糞與污泥等污染物、表面有無污斑或變色、蛋殼是否完整無破裂損傷，選購盒裝洗選蛋時，要注意其外包裝是否明確標示品名、原產地、有效日期、保存期限、製造者等項目，蛋殼噴印的溯源編碼可查詢雞蛋的來歷，藉機清楚了解購買的蛋品生產來源，安心消費。