藝術結合網路 不可見的數據也能互動

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人們習於眼見為憑，但倘若是無法辨識或感知的事物，要怎麼理解或證明它們的存在？誠品畫廊9月舉辦鄭先喻個展，其中兩件新作分別以量子網路技術與瀏覽器的實驗性開發，將科技、情境與互動融合在一起，通過觀眾的參與和實際體驗，重新思考感知、記錄和語言傳達等既成觀念。

鄭先喻的創作以電子裝置、軟體、生物電子實驗裝置為主，探討人類的行為、情感和軟體、機械之間的關係，作品曾獲台北數位藝術獎首獎、高雄美術獎優選、台新藝術獎視覺藝術獎等。

鄭先喻早期的作品，會賦予機械裝置生命象徵或存在的意義，時而幽默表達他對環境的觀察和生命的體悟，這次展出的《Portrait 2011》則利用電子廢棄物製成的機械人臉，可以感應現場的人潮：現場如果有人，機械人臉會移動；如果無人在場，它就開始流淚。

鄭先喻也關注網路通訊急速發展所引發的資安問題，作品《It Could Be You》利用網路伺服器端應用，搜集地區性線上論壇和即時聊天室資訊，一旦有人在網路留言，系統就會搜尋可能的個資和照片，再透過合成技術與機器學習，產出一系列假想個資。

在作品《Annoyanony》，鄭先喻創建虛擬的電話號碼，及相對應的個人資料，再藉由網路電話的設定，隨機選取號碼撥打，接通之後會建立一個匿名的通話群組，在通話者不知情的情況下，展開一段與陌生對象通話的情境，觀眾則是透過展場的揚聲設備和視覺影像，旁觀這一場對話的進行。

另一件作品《Around 7 Meters is More Fun》，參與者在操作搖桿時所產生的圖像軌跡，會出現在另一端的螢幕上，唯有旁觀者能看見螢幕上出現的圖像內容，不僅參與者自己看不到，圖像也無法被捕捉或記錄下來，因此，參與者只能依靠旁觀者的敘述或表達，想像這個不可見的畫面。鄭先喻在這件作品中創造出一個特殊的互動情境，也讓人重新思考可見和不可見之間的差異和關係。