視察台南登革熱防治 陳建仁：期待2周後露出曙光

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台南本土登革熱確診病例今天飆破7000例，行政院長陳建仁16日下午視察台南防疫情形時表示，登革熱防治是全民運動，依照過往登革熱流行經驗，到了9、10月是高峰，現在趕快將疫情壓到底最安全，希望疫情在未來2周後就能露出曙光。

陳建仁下午先到台南歸仁文化中心聽取登革熱疫情防治簡報，接著走進社區訪查防治工作，他也當場仔細觀察防疫「天溝棒」設計及使用，大讚應該推廣到更多地方。

台南登革熱從6月13日出現首起本土病例，3個月來已飆破7000例，疾管署副署長羅一鈞簡報台南疫情時表示，本周病例數跟上周差不多，增加幅度有趨緩跡象，疫情反轉已露出曙光。

他說，8、9月雨量太多，原本擔心病例快速竄升，但在市府將士用命下，本周病例與上周雷同，可見疫情有往下探跡象，另外一個好消息是，社區誘卵桶連2周下降，代表防治有效。他強調，台南登革熱疫情雖目前處於上升階段，但上升幅度趨緩，但預計10月中旬以後病媒蚊才會更明顯下降，這段期間仍需嚴密監測。

陳建仁說，面對登革熱防疫，中央責無旁貸，一定全力支持地方事務，登革熱防治不分中央、地方，不分南北，台南有任何需要就跟中央說一聲，中央一定全力支援，一定會把防疫這件事做好做滿，台南各局處都分配好責任全力防疫，很快就能看到曙光。

他也提到，羅一鈞也將到台南提供相關必要防疫協助，「天助自助」，中央地方一起努力，最近氣象預測雨量開始減少，這是一個好現象，大家清除孳生源也要做到位，愈看不到的地方愈要注意，相信一定可以能趕快把登革熱控制到最好。