花蓮吉安韭菜花開 資深新人幸福代言揭婚姻保鮮秘方

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吉安鄉出產韭菜聞名，鄉公所創意發想，結合推廣農產舉辦「長長韭韭」特色婚禮，今天邀到38對結婚逾50年的老新人，捧著「韭菜花」捧花，穿上創意服裝走上紅毯，再次重溫「牽手情」，其中葉阿波、李玉英結婚已64年，堪稱全場「新人」最資深前輩，金婚佳偶都透露經常「答嘴鼓」，講出來溝通就好，是婚姻保鮮的相處之道。

韭菜是吉安特色農產之一，栽培面積約40公頃，每年9月韭菜花開季節，雪白小花的農田美不勝收，為了結合韭菜花開，鄉公所規劃婚禮創意活動，取自「韭」與「久」同音，象徵長長久久之意，並邀請38對50年以上金婚夫妻，代表韭菜長長久久之意，強化吉安特色農產行銷力，也祝福「老新人」長壽健康。

吉安鄉長游淑貞、縣府代理祕書長饒忠送上紅包祝賀。游淑貞說，吉安鄉好山好水，有1萬5600位長者，是長壽之鄉， 現場結合優質農特產品及20個家政班的好手藝，讓長輩們在子孫陪同下分享幸福。

38對銀髮佳偶裝扮喜氣走紅毯，牽手超過半世紀再次舉辦婚禮格外興奮，婚齡最長的葉阿波89歲、李玉英87歲，已一同走過64年婚姻路。最年長則是再3個月就滿百歲的夏宗澤，及小他2歲的妻子王阿蕊，兩人住在光華村，結褵已經58年，笑稱有個老伴「答嘴鼓」，日子也不無聊。

76歲的林鈾鈞和72歲的楊子玉都是阿美族，穿著原住民傳統服飾盛裝出席。楊子玉笑說，兩人牽手52年，相處祕訣是「很會吵」，但吵完就沒事了，重點是有溝通就好。

85歲的劉賢盛與75歲的妻子徐曉媚盛裝出席，喜氣洋洋來走紅毯，兩人結婚54年，育有3個孩子，重溫婚禮喜悅，讓彼此不斷感受結髮半輩子的濃情蜜意。