台中於北屯區豐邑「太原YES」 一期熱銷逾300戶歡慶開工

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買房抗通膨！位於北屯區的豐邑「太原YES」預售新案，今年6月份進場以來，每周創下銷售20多戶的佳績，即使平均地權條例新制7月上路後，每周仍能銷售10多戶，目前銷售量已超過300戶，成為台中房市討論度最高的預售新案！

根據實登揭露，成交單價最高已達58.69萬元，每坪均價近5字頭，創下區域單價新高！今（16）日舉辦盛大的開工動土典禮，已購客戶紛紛到場見證喜事！

豐邑建設總經理邱崇喆表示，當初取得豐邑「太原YES」這塊土地，可說是北屯區碩果僅存的大面積土地，豐邑砸下40多億重金買下土地，合計7,300多坪的腹地，規劃打造200億的築城計劃，將分成兩期開發。

第一期推出的「太原YES」，基地面積6,200多坪，建案主力房型為2＋1房~4房，產品規劃25~45坪，總戶數818戶（含17戶店面），推出後受到精英客層與醫師族群的肯定，已購客戶當中，北屯區占4成，中科人占16％。

邱崇喆表示，豐邑「太原YES」位於太原路旁的接待中心，土地面積約1,080坪，是未來第二期建案的基地，規劃引進商場，目前正與連鎖量販店與超市洽談合作案。

他分析該案熱銷主因時表示，基地正迎百億市醫特區的未來醫療便利性，後鄰單元13重劃區的開發大未來，匯聚醫療、交通、教育、公園、運動、商圈等環境優勢，加上6,200坪森態花園城一次開發，打造出3,600坪私家花園與俱樂部級豐富公設，成為客戶認同選購後，再推薦親友同購、獲好評的主因。

號稱「台中史上最大促參案」、「北屯最大公共建設」，由中國附醫投資157億元興建的「台中市立綜合醫院」，預計2025年底正式營運，未來將會成為白袍菁英新聚落，數千名醫護人才進駐後的剛性住宅與機能需求，將強勢挹注能量，讓「市醫特區」成為未來北屯繁華新境。

邱崇喆表示，政府持續打房，代表房市過熱，讓房市降溫是正確的，但通膨時代物價上漲，加上缺工，營建成本攀升，「房價打不下來的」！建議有剛需的人，想購屋就快下手吧！