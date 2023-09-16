陽明海運全球員工淨灘 守護海洋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

陽明海運（2609）響應國際淨灘日，號召韓國、阿拉伯聯合大公國、比利時、印度、荷蘭、印尼及台灣等營業據點共260位志願者淨灘、淨河，共同移除1,056公斤海洋廢棄物，為環境保護盡心力。

為喚起同仁重視海洋環境保護， 陽明與社團法人湛藍海洋聯盟合作，去年在新北市鼻頭漁港利用海洋垃圾掃除機「湛鬥機」完成66場次淨港，並動員台灣各辦公室同仁參與21場次淨灘，共移除約6,052公斤海洋廢棄物。

進一步將環保理念延伸到全球辦公室，今年韓國釜山、阿拉伯聯合大公國杜拜、比利時安特維普、印度孟買及納瓦夏瓦、荷蘭鹿特丹、印尼雅加達等7個海外營運據點，與總公司同仁以在地城市為主，參與淨灘、淨河，並透過活動強化同仁減塑減廢意識，呼應聯合國永續發展目標SDG 14：保育海洋生態與SDG 11：永續城鄉與社區。

此外，陽明透過營運船舶汰舊、布建環保節能船舶與使用較潔淨能源之船型、船隊能效管理等措施，使整體船隊營運碳強度在2022年較2008年大幅減少59.54％，並以2050達成淨零排放為目標。

同時透過參與船舶減速行動、協助復育珊瑚礁等，有助於維持生物多樣性的活動，減少營業活動對海洋環境及生物的影響，以行動實踐環境永續發展與企業公民責任。