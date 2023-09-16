這縣市竟只有12家眼科 社區篩檢醫療資源擴散更平均

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據統計，嘉義縣只有12家眼科醫療院所，18鄉鎮市有11鄉鎮無眼科門診服務，考量到眼科醫師人力限制，嘉義縣政府結合智慧科技，整合嘉義長庚醫院眼科，以儀器、AI判讀系統彌補偏鄉醫師人力不足缺口，透過社區巡迴篩檢提供居民眼底、視力檢查，讓醫療資源擴散更平均。

衛生局指出，嘉義縣行動醫療去年已升級成3.0版，建構智慧化篩檢服務，今年7月更與嘉義長庚醫院、長庚大學、台塑企業暨王長庚公益信託、財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會，攜手打造遠距智慧照護系統，以科技儀器─智慧眼底鏡、AI判讀系統，透過社區巡迴篩檢，深入鄉里，今複合式健康篩檢在布袋國小舉辦，嘉義縣長翁章梁到場視察、體驗智慧眼科照護，嘉義長庚院長楊仁宗也協同眼科醫師為鄉親靈魂之窗把關。

衛生局統計，自3.0版智慧眼底照護7月啟動至今，受檢人數1369人，其中449人異常，包含青光眼355人、白內障5人、非增殖性視網膜病變43人、前增殖性視網膜病變11人及其他35人，楊仁宗說，希望民眾在社區就能享有便捷醫療，趁早揪出青光眼、白內障、黃斑部病變的可能，尤其鄉親的參與度、配合度很高，樂見健康意識逐漸抬頭。

衛生局說，升級版智慧眼底照護包括遠距雲端零距離、AI及專科醫師遠距雙向判讀、異常個案導入、追蹤等，能更早診斷糖尿病視網膜病變、黃斑變性和相關病變，因提高篩檢精準度、醫療服務的可及性，能節省患者長途跋涉求診成本，一舉數得。

衛生局長趙紋華說，眼底篩檢簡單而無痛，建議每年至少做一次，特別是有家族視力病史或慢性疾病風險的人，過去因資源分配不均、健康檢查費時費力，現有3＋1行動醫療社區篩檢巡迴，且增設眼睛檢查，大幅提升方便性，相關篩檢可致電各鄉鎮巿衛生所洽詢。

翁章梁表示，人老了眼睛開始「霧霧」或者病變，沒有及時治療可能有失明風險，不可輕忽，所幸複合式篩檢加入眼底照護檢查，結合AI照顧靈魂之窗，感謝長庚醫院及相關基金會打造、提供軟體技術，不只協助判讀減少醫師工作量，也能落實早發現、早治療。