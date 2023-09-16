相揪看國片 文化成年禮金加碼送百點

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趕上9月起國片爆發熱潮，文化部今（16）日推出「相揪看國片．加碼送百點」活動，青年相揪使用文化幣看同一部國片，每人皆可獲得加碼100點回饋點數，且回饋次數無上限，加碼活動將持續至明年寒假，快來看國片、賺點數。

熱映中的國片，有《我的麻吉4個鬼》、《粽邪3：鬼門開》、《我最愛的笨男人》、《查無此心》、《我的天堂城市》等，以及即將上映的恐怖片《女鬼橋2：怨鬼樓》、改編人氣漫畫及小說的《他馬克老闆》、探討青春和自我認同的《成功補習班》及《青春並不溫柔》、黑幫類型片《我最愛的笨男人》及《周處除三害》等。

如果想透過紀錄片一窺人生百態，有探討移工議題並獲去年金馬獎最佳紀錄片《九槍》，正面探討失智症的《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》，述說劇場40年如戲人生的《蘭陵40–演員實驗教室》，知名導演蔡明亮的《日子》等。

片商為邀請青年朋友進戲院，也推出各式促銷，22日將上映的《成功補習班》，先規劃一波全臺主題場及文化幣購票獨享贈品活動。此外，熱映中的《我的麻吉4個鬼》、《我最愛的笨男人》、《查無此心》，及將上映的《他馬克老闆》及《惡女》，也有搭配文化幣規劃專屬優惠活動。

國片一路排檔到年底，接下來還有侯孝賢監製、林依晨等主演的《車頂上的玄天上帝》、魏德聖執導的816《BIG》，剛拿下威尼斯影展「未來之獅獎」、由李鴻其自編自導自演的《愛是一把槍》等。明年寒假檔期也有融合元宇宙與AR題材的《小子》、臺灣少見的動作喜劇劫盜片《還錢》等，適合結伴觀賞。

文化部表示，即日起至明年2月29日，相揪看電影只要其中一人先上文化幣APP完成活動登錄，不限人數同時使用文化幣看同一部國片，每人都可獲得100點回饋點數，且回饋次數無上限。