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BenQ LaptopBar筆電燈搭載專利3D環繞光 數位遊牧族神隊友

  • 中時即時 古明弘
BenQ LaptopBar 筆電燈（白色款），由曾奪下iF金獎的世界知名設計師Torsten Valeur打造，兼具實用與美觀。（BenQ提供／古明弘台北傳真）
BenQ LaptopBar 筆電燈（白色款），由曾奪下iF金獎的世界知名設計師Torsten Valeur打造，兼具實用與美觀。（BenQ提供／古明弘台北傳真）

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行動辦公已是趨勢，筆電可隨身攜帶，但身邊的環境光線足夠嗎？BenQ針對時常在外移動的數位遊牧族推出LaptopBar筆電燈，以健康護眼的角度作為開發理念，專利的3D環繞光與自動調光，加上便攜的優勢，讓筆電族可以擁有帶著走的舒適環境。 LaptopBar筆電燈擁有BenQ專利3D環繞光，可過濾讓筆電族感到不適的眩光，避免光線直射入眼。在筆電鍵盤等主要區域，提供更集中且方向性的主光；而在筆電四周，也能藉由分散式的柔和補光，讓整體工作環境維持明亮且均勻的照明狀態。同時，燈臂本身也能隨著工作環境，調整為可集中於中央光源的收合模式，或是讓光源均勻擴散的展開型態。 內建電池的LaptopBar筆電燈，重量180公克，在滿電狀態使用100%亮度時，可提供100分鐘的照明時間，在50%亮度下更提供長達160分鐘照明時間。當電力不足時，可使用Type-c連接電腦進行充電。BenQ LaptopBar筆電燈建議售價4290元，共有黑/白兩色。為慶祝上市，9月22日至10月10日，限時上市回饋價3999元，在 BenQ官網、PCHOME、MOMO、良興電子等通路均可購得。

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