金門阿公阿嬤歌唱比賽 「以歌會友」相約年年再會

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為提倡長者日常休閒活動並聯繫情感，讓長輩有機會展現舞台魅力、創造生命的價值，金門縣政府已連續舉辦數年的「阿公阿嬤歌唱大賽」今(16)日在社會福利館熱情開唱，不少參賽的長輩們盛裝赴會，彷彿是阿公阿嬤的金曲盛會。今年共有63人報名，也有不少「熟面孔」參賽，經過5個多小時的比拚後戰果出爐，國語組冠軍由金寧鄉的許乃義奪下，台語組則是由金城鎮的黃文良摘冠；大伙也相約明年再聚，場面溫馨。

比賽開始前阿公阿嬤們陸續進場，每位長者均是隆重與會，個個盛裝打扮彷彿讓人來到星光大道，更有多位久經「比賽沙場」的長者都是熟面孔；也有許多家庭都是闔家出席，陪伴的家人表示，再忙也要陪長輩來高唱一曲，因為讓他們開心，就是做晚輩的幸福。

主辦單位表示，今年各鄉鎮共有63位阿公阿嬤參賽，報名情形相關踴躍。在經過長達5個多小時的比賽、演唱一首首膾炙人口的經典歌曲後結果出爐，國語組第一名許乃義、第二名呂水木、第三名翁玉，優勝3名則分別是莊翠雪、陳嫈嫈及楊彩密；台語組第一名黃文良、第二名陳明進、第三名陳德泉、第四名鄭大明，優勝3名分別是吳再興、黃招治、董華南。

主辦單位也另頒發6個特殊獎項鼓勵參賽的長輩們，獲獎者包括「最佳造型獎」蔡明治、「最佳台風獎」翁明堆、「最佳勇氣獎」陳增約、「最佳人氣獎」董耀樂、「最佳精神獎」王黎華，以及「特別獎」莊友盛。除了比賽成績優異者獲得豐富獎金，社會處也為所有參賽者準備紀念禮品1份。賽後大家合影留念，也相約要年年一起出賽搏感情，一直比到100歲，健康「呷百二」！

社會處表示，舉辦阿公阿嬤歌唱比賽就是為了鼓勵老人家走出戶外，並藉此聯繫長輩之間的情感，達到「以歌會友」、「以歌交心」的效果，增加長輩們社會參與之機會，拓展生活領域，提升生活情趣，希望長輩們能透過參與社區各項健康促進或延緩失能活動，讓快樂的歌聲能一直延續下去。