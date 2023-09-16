高中課程跨科選修 引導學生自主學習

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高中課程在新課綱願景引領下，開發出豐富的選修課程模式，學生的學習機會既多元、又能均衡，鼓勵更多學校規劃校際合作在地課程，引導學生自主選修及適性發展。

教育部國民及學前教育署16日表示，將持續挹注資源推動偏鄉學校跨領域、跨學科的課程及活動，並持續提供多元管道，例如運用直播共學、線上數位學習等方式，優化偏鄉學校開課條件，滿足學生選課需求。

現階段技術型及綜合型高中的課程設計理想，國教署鼓勵學校透過降低開課人數、推動跨校選課平臺，運用大專或跨校共聘師資等措施，帶動跨領域學習與教學，並進一步發展出「同科單班、同科跨班、同群跨科、同校跨群、跨校選修」等選修課程模式。

新北市立金山高中的國文科，與餐旅學程教師合作開設「趣味國文」選修課，國教署指出，該課程融入北海岸自然人文資源，設計「異國文化體驗」、「旅遊景點DM設計」、「金山磺港小旅行」等多元模式教學活動，讓學生用視、聽、嗅、觸、味及不同感官，經由行動與旅遊來實踐文學，體會語文溝通與創作的美好。

金山高中的餐飲學程，則邀請新竹縣五峰鄉泰雅族教師謝淑芳共同發展「跟著食物去旅行」選修課，指導學生學習製作原民特色飲食，並探索其背後豐富的人文內涵，以在校內原住民藝能班文化與藝術課程的基礎上，增添以味覺及手作的職人精神。