手機釣魚簡訊洩個資 信用卡遭綁卡害慘持卡人

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近來手機釣魚簡訊類型詐騙手法爆發，信用卡持卡人收到手機詐騙簡訊後，由於當下的恐懼、獲利機會、避免家人困擾等種種因素，經常被詐騙訊息內容誘導，點選簡訊上的連結，進入犯罪集團釣魚網站，依從詐騙網頁的提示，輸入信用卡卡號、CVV卡號驗證碼、效期等資料。

於此同時，犯罪集團則同步利用假網頁取得的基本資料，加上銀行提供的綁卡OTP一次性密碼後，迅速綁定於犯罪集團份子的手機，並即大肆通過遊戲點數、虛擬貨幣、或一些變現性較高的商品通路盜刷，換取不法獲利並快速移轉所得，及至持卡人發現異常，再與發卡機構主張爭議，經常因為責任無法釐清，造成不少消費爭議。

據了解，盜刷集團除了鎖定行動裝置感應支付（如Apple Pay、Google pay、Samsung pay等）外，針對國內各大知名百貨商場的APP會員支付也不放過，操作手法雷同，由於考量優化客戶體驗或交易使用感受，對於綁定的APP，百貨商場以轉換為QR Code的方式呈現，以利APP持有者可以在商場快速交易。

惟依照信用卡國際組織作業規範，該項QR Code交易由於未有交易驗證碼，發卡銀行可以逕行發起扣款請求，而致百貨商場無法正常請款，引發百貨商場的嚴重關切，也一定程度影響整體電子支付產業的安全顧慮。

據悉，目前相關業者包括國內發卡銀行、國際卡組織、銀行公會等單位，已經針對類似詐騙模式廣加防範，尤其針對手機綁卡部分，未來將朝向更嚴謹方式進行。

另外，也特別提醒，類似詐騙手法從未斷絕，尤其伴隨業務發展，針對各新興業務，消費者仍應提高警覺加強防範，例如自2023年7月起，支付寶、微信陸續宣布對包含台灣民眾在內的境外人士開放Visa、MasterCard、JCB等國際信用卡組織支付綁定業務，由於綁定程序仍包含卡片資訊及個人敏感資訊等，亦可能成為另一波詐騙集團利用的議題，消費者千萬不可掉以輕心。