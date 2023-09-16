東協基金掀淘金潮 投資前景閃耀發光

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面臨美國經濟衰退疑慮，大陸景氣復甦疲軟，東協（東南亞）市場挾年輕人口結構優勢、政府產業政策紅利，與地緣政治衝擊下，全球供應鏈重組過程中最為受惠，加上龐大的外國直接投資支持，預估今年東協企業獲利年增速達21％，在東協長期結構成長紅利帶動下，2024年將擠下大陸，成為錢進亞洲投資成長新亮點。

利安東南亞基金經理人蘇志凱表示，今年美國通膨趨勢向下，2024年應會降至2％，加上美國公債殖利率維持4％上下表現，對目前東南亞市場來說，正提供有利總經環境以支撐股匯市表現，他看好印尼、泰國、菲律賓亮點國家，受到東協結構性趨勢帶動，包括有利的年輕勞動人口、新興中產階級消費興起、東南亞各國普遍大興土木，加速城市化與基礎建設發展，預估消費、金融、原物料、公用事業、通訊服務及房地產等行業，將成為東協成長型潛力標的首選。

蘇志凱也看好東南亞特色亮點產業旅遊業，主要受惠於全球疫後帶動旅遊業強力反彈。另外，近年因當地年輕人口竄升快速，東協市場的數位經濟發展更突飛猛進，蘇志凱預估從2022年到2025年，東協數位經濟實力將以20％的年複合成長率顯著躍進。預估東協在2024年整體企業獲利成長達8％，又以泰國、印尼、菲律賓、越南等4大亮點國前景持續看漲。