華南期貨複委託開辦 助你挑出鑽石股

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海外投資熱潮來襲，為滿足客戶全球商品投資需求，華南期貨身為全方位期貨商服務優化再升等，除了期貨經紀、證券經紀、顧問服務及海外期貨業務，複委託業務於9月5日正式開辦，以多元服務優勢，讓客戶靈活搭配全球證期商品，因應全球市場變化，透過AP、APP電子交易平台迅速切換海外期貨與海外複委託進行期貨與現貨海外多商品佈局，輕鬆佈署全球，分散市場風險，達成投資目標。

華南期貨為回應客戶需求，成功整合集團證券複委託資源，透過證券線上開戶平台選擇期貨台北證券戶或期貨台中證券戶即可快速完成開立複委託帳戶。現在開戶成功即可免費享有市場獨家策略「美股趨勢掃瞄」，以「指標」、「選股」、「策略」三大要素並依據「市場情緒」、「抗跌領漲」、「資金流向」、「反轉訊號」四大核心分析計算，由上而下挑出抗跌領漲鑽石股，快速掌握產業及個股動向。

根據券商公會統計，截至7月台灣證券商複委託月均開戶數較去年增幅近兩成，月均交易量較去年成長逾一成五，年度累計交易量更是來到2.8兆元，複委託業務熱潮由此可見，其中又以美國市場股票、ETF、債券等占整體複委託交易量的比重高達七成六，顯示台灣複委託交易著重於美國市場。華南期貨9月5日正式開辦證券複委託業務，搶進海外投資熱潮。