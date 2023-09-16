陸總理李強：打造技術人才陣容

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新華社報導，第二屆職業技能大賽9月16日在天津開幕，大陸國務院總理李強日前也對做好技能人才工作作出重要批示指出，技能人才是寶貴資源，要努力造就一支規模宏大、結構合理、素質優良的技能勞動者隊伍。

李強表示，技能人才是實施人才強國戰略、就業優先戰略和創新驅動發展戰略的寶貴資源。舉辦全國職業技能大賽，為廣大技能人才搭建展示技能、切磋技藝的平台，有利於促進形成技能就業、技能成才、技能報國的時代新風。

李強指出，要做好技能人才工作，加快發展技工教育，健全終身職業技能培訓制度，完善中國特色職業技能競賽體系，拓寬發展通道，提升待遇水平，在全社會大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，努力造就一支規模宏大、結構合理、素質優良的技能勞動者隊伍。

大陸國務委員諶貽琴出席職業技能大賽開幕式，諶貽琴實地參觀了大賽技能展示交流區和製造類、交通類等競賽項目，來到天津職業技術師範大學附屬高級技術學校和世界技能大賽中國（天津）研究中心，調研瞭解技工院校技能人才培養、世界技能大賽研究和推廣等情況。

諶貽琴指出，加強技能人才培養是壯大技能勞動者隊伍和促進技能就業的基礎。要創新技能人才培養體系，完善技能人才評價、激勵機制，突出加強製造業等重點領域技能人才培養，扎實推進技工院校改革發展，不斷完善學科專業設置和人才培養方式。要持續開展大規模多層次職業技能培訓，廣泛開展各類職業技能競賽，強化賽訓結合、賽學互促，不斷提高技能人才培養水平。