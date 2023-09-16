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遠東商銀秀「十樂」品牌力 獲「卓越」三大獎

遠東商銀獲2023卓越銀行評比三大獎項，展現長期耕耘財富管理及投入環境永續與社會公益的成果。 圖／遠東商銀提供
遠東商銀獲2023卓越銀行評比三大獎項，展現長期耕耘財富管理及投入環境永續與社會公益的成果。 圖／遠東商銀提供

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遠東商銀積極推展「遠銀十樂」財富管理品牌價值，發展多元綠色永續金融商品和服務，獲「卓越」雜誌頒發2023卓越銀行評比「最佳品牌形象」、「最佳財富管理」及「最佳綠色金融成就」三大獎，展現遠東商銀長期耕耘財富管理及投入環境保護與社會公益的成果。

自2020年起，遠東商銀連續四屆獲頒「卓越」雜誌頒發「最佳品牌形象」，優異品牌形象深獲主辦單位肯定；為使客戶實際體驗「遠銀十樂」品牌價值的美好，遠東商銀持續將十樂精神落實於各項活動和服務上，如舉辦寵物嘉年華使社會重視毛孩議題、辦理樂齡綠色時尚秀讓壯世代爺奶在綠色舞台展現自我，以及在父親節舉辦保齡球賽為家庭戶增溫，透過不同型態的活動全面滿足多元族群需求。

此外，近年亦陸續改造實體分行空間，以十種快樂「樂知、樂創、樂享、樂樂(ㄩㄝˋ)、樂益、樂富、樂居、樂融、樂遊、樂信」擘劃專屬特色分行，讓每位臨櫃客戶都能親身體會「遠銀十樂」的豐富品牌意涵。

除品牌深植客戶心，遠東商銀深知資產累積和財富傳承規劃為客戶相當重視的課題，為給予客戶最貼近個人需求的協助，遠東商銀持續深耕財富管理，以涵蓋房貸、信貸、卡友回饋及客製化信託規劃的全方位理財服務，為客戶人生旅程各階段量身打造財富規劃，同時將ESG精神融入服務中，攜手員工及客戶一同投入社會公益和環境永續的行列，一起發揮影響力，投資美好未來。

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