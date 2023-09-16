錢進新興市場火車頭 印度製造開創新局

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今年以來，印度股市表現氣勢如虹，國際貨幣基金(IMF)最新經濟展望報告預估，2023及2024年印度GDP成長率分別為5.9％、6.3％，長期經濟展望佳，高盛預估印度股市2023及2024年企業每股純益(EPS)成長率分別可達18％、17％。

投信法人分析，投資者已將焦點從大陸轉向印度，雖然全球景氣放緩，與國際股市連動度較低的印度，以內需消費及固定資本形成為主的經濟不受影響，加上企業獲利展望支撐股市評價，印度人口紅利、高經濟成長，大量中產階級家庭崛起、受惠供應鏈去中化浪潮，全球供應鏈重組加速，印度商機一一浮現，取而代之成為新世界工廠首選，展現出傲人成長力道，持續受外資青睞，中長線漲升格局可期。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，自2018年中美貿易戰開打，為了規避美國的高額關稅、以及相關禁令，有「世界工廠」之稱的大陸開始出現外資撤離潮，爾後新冠疫情爆發導致供應鏈被迫中斷，更加速外資出走的決心，印度躍升世界第一的人口大國、有著低勞力成本優勢與廣大市場潛力，在供應鏈重新洗牌下有機會取而代之成為新世界工廠。

張繼文指出，印度大環境正發生巨大的變化，強勁的內需市場、MII新世界工廠即將引爆的製造業升級，加上供應鏈轉移，經濟結構的重組、企業獲利表現強勁、龐大人口紅利、消費升級、吸引外資青睞，推升印度贏戰新局，成為接下來十年全球不可錯過的重要市場。