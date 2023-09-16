金融保險也熱中探索AI 百工百業加速AI化

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台灣人工智慧年會（Taiwan AI Academy Annual Conference）今年邁入第六年，已是台灣AI生態圈最具影響力的活動之一，主辦單位台灣人工智慧學校（AIA）校務長蔡明順16日表示，今年與會1068人次，來自科技產業占55％、非科技產業45％，其中法人學研25％、傳產製造16.4％，大約在二成左右，甚至有8％來自金融保險業，各式產業對AI人才的需求只增不減。

台灣人工智慧學校（AIA）是6年前由企業界捐助、並獲得中央研究院支持協助，2018 年1月由中央研究院長廖俊智院宣布「正式開學」，首屆校長為中研院院士、哈佛大學比爾蓋茲講座教授孔祥重。其中，中央研究院資訊科學研究所、中央研究院資訊科技創新研究中心，在AIA成立之初就全力支援，而今年年會經費贊助的單位，除了科技業的Qualcomm、Deloitte、cacaFly、eCloudvalley、Intel、NetApp，遠傳電信、 玉山銀行是較為特別，尤其玉山銀行為唯一金融界代表。

AIA將自今年第四季投入的「AI人才能力認證計畫」，在產業推動上以半導體產業對Al技術解決實際問題的需求極大，一如電子資通訊業，製造產業，醫療生技產業等，而AIA團隊也發現，金融保險業，資安產業，以及政府部門，經過跨學科整合後，可發現尚有AI人才培訓的極大發展空間。

蔡明順指出，AI已發展出基礎級的「使用 AI」，即基礎的統計分析、資料處理、數據分析、基礎演算法、機器學習等觀念、生成式AI工具操作使用等素養；進一步到專業級，需要「做 Al」，如對機器學習和深度學習的應用熟練能勝任開發，能在真實資料集上進行模型的訓練、部屬與評估，如支持向量機、決策樹、類神經網路；至於「管理AI」應由專家來做，包括Al資安、架構設計和Al倫理等，此等級要有能力在實際情境中建立安全、效能優良的Al系統，並了解Al的倫理使用原則。

蔡明順說，「AIA實際上只做到點火的工作！」，﻿期朌經過長期推動，能增加Al技術普及度的功能，可以使更多的人了解到Al技術的重要性和應用價值，從而提高Al素養與技術在台灣的普及度。同時，藉由AI的進步，改善創新及跨學科整合，作為高等與國民教育指標的参考，幫助教育單位設計更符合產業需求的課程和訓練計劃，促進產業AI教育發展。