屏東社區產業限定店首站在華山開展 體驗好屏生活

2023屏東社區產業限定店【好屏生活】首站在華山展出，超過15個屏東農村再生社區，將在地生鮮與特色農漁產品所研發而華麗製成具天然的生技美容肌膚產品以及最新鮮又獨特的加工食品。今年擴大推出以屏東農再「鮮食類」及「美妝類」兩大主軸設計產業限定店，帶著多元特色包裝與豐富時尚產品讓消費者感受特有的屏東生活風格及農再社區的品牌形象，即日起至10月2日假台北華山1914文化創意產業園區中4E館配電室展出「好屏生活－屏東社區產業限定店」，為期18天的快閃活動。

縣長周春米表示，深耕屏東在地的農村社區是近年積極推動的計畫，各鄉鎮社區從事務農或養殖的農漁村，透過輔導及跨界合作，將社區的產業價值提升，至今已研發製成多款豐富的美妝保養品及不同風味與多元口味的加工食品，且透過品牌建立及創意包裝設計讓在地社區的產品更加提升產值，並發展出獨自的形象品牌，不僅讓農村永續經營，同時，希望更多的年輕人返鄉創造不同的青農市場。

縣長周春米指出，廣受好評的華山限定店自2021年開跑將邁入第三年，過去展出的產品皆是以「美妝類」為主，展期總人數年年突破，總銷售量更是每年創新高，尤其消費者非常喜愛的美妝系列今年依然的再進駐台北華山展出，同時為了讓更多民眾更認識農村再生社區的產品多元性，增加「鮮食類」的社區產品，兩大類別共設置超過15個屏東農村再生社區所研製的特色產品。開幕活動邀請里港鄉潮厝社區-祕書李佳鈴及內埔鄉隘寮社區-理事長潘玉燕，各別介紹農再社區兩大類別，且推出中秋慶團圓限定經典組合產品，增加品牌價值及曝光，展現出社區生命力及創造力，並拚出農再的軟實力，即日起到10月2日為期18天的快閃限定店，將帶給民眾不同的特色風貌。

此外，往年最受歡迎的人氣霜淇淋再次推出，今年與枋寮鄉新龍社區聯名合作，以龍膽石斑魚麟膠原蛋白作為芒果口味霜淇淋，將保養品的精華融入食品中，於華山期間限定開賣，享受這般滑順與層次的味蕾。每週六日還可以享消費滿100元即可送一杯霜淇淋活動，數量有限送完為止。

縣府城鄉發展處表示，屏東社區產業限定店為提升優質農特產品及美妝保養品的經濟效益，活動期間加碼再送限量有禮，只要現場購買屏東農再社區產品消費滿800元就可以參加「好屏轉轉 好運到」兌換客製化好屏生活精美禮品。即日起至10月2日邀請各地民眾到台北華山1914文化創意產業園區的中4E館配電室參觀，感受屏東在地社區的生活態度，順手帶上鮮食與美妝的特色產品分享親朋好友，另外第二站南部限定店也即將在11月3日至12月3日於屏東勝利新村展出更多的農再社區產品，且每個週末都有不一樣的行銷活動。

2023屏東社區產業博覽會【好屏生活】將在10月7日至10月8日在屏東公園舉辦社區產業市集，以「Have Fun生活」及「Let’s Cill野餐」打造兩日的風格主題，更多相關活動資訊詳情請上「屏東縣農村再生社區平台」粉絲團查詢。