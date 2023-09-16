六福村舉辦全台最大萬聖慶典墓碑鎮震撼登場 開幕湧入數千人朝聖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

眾所矚目的萬聖節即將到來，想參加最瘋狂刺激的萬聖派對嗎？絕對不能錯過全台最大「萬聖慶典墓碑鎮」，今年六福村活動全面升級，讓遊客白天輕鬆暢玩、夜晚挑戰恐懼極限。即日起至11月19日，快揪死黨來場創意變裝大比拚，不管是要一起裝扮成恐怖鬼怪，或各式動漫人物角色，只要全身七成以上有彩繪裝扮，符合現場標準就能以優惠價499元購票入場，成為今年墓碑鎮裡最吸睛的角色。

白天全家帶著家中可愛萌鬼上街遊行討糖，到了夜晚就與死黨們到「惡靈餐廳」在活屍包圍下大啖美食，欣賞擁百萬點閱率的「美國達人秀」的特技折骨舞團驚悚演出，讓民眾嚇出一身冷汗。園區內還有令人驚嚇萬分的「百年骨宅」鬼屋體驗，相信會讓大膽王們雞皮疙瘩掉滿地。

想讓萬聖派對更加kuso有趣嗎?快揪死黨一起發揮創意變裝入園，父母亦可以帶孩子體驗不一樣的Halloween party，將孩子打扮成超卡哇伊的卡通角色，讓萌鬼們出任務到大街上遊行討糖，參加「惡靈變奏曲」遊行和鬼怪們手舞足蹈一番，接著到南瓜園裡賣萌耍Q自拍打卡，創造美好的親子出遊回憶。!到了夜晚就揪身邊的大膽王們一起到美國大西部牛排館「惡靈餐廳」感受一邊用餐一邊被喪屍包圍著的恐怖氛圍，還能親眼一睹「美國達人秀」特技折骨舞團來台的驚悚表演大飽眼福，違反人體工學的姿勢演出絕對讓觀眾大為驚訝。

若還覺得不夠刺激，邀請您來挑戰驚嚇指數爆錶的「百年骨宅」鬼屋體驗，感受在密室裡死裡逃生的刺激快感，不論是與家人或閨蜜一起來，白天或夜晚到墓碑鎮遊園都超好玩。

六福村舉辦墓碑鎮慶典已邁入七周年，遊園人數年年遞增、好評熱潮不斷，今年才剛開幕即吸引上數千人湧入朝聖，成功帶動萬聖節人潮與商機。還沒安排萬聖派對行程嗎？趕緊規畫來到六福村墓碑鎮體驗極致恐懼，感受視覺、聽覺感官前所未有的震撼。

更多活動詳情可查詢:

六福村官網：https://www.leofoovillage.com.tw/

六福村官方線上購票：https://leofoo.fonticket.com/

FB粉絲專頁：http://www.facebook.com/leofoovillage

關西六福莊官網： http://www.leofooresort.com.tw/zh-TW/

關西六福莊臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/LeofooResortGuanshi/