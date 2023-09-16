多人遭「刑事強制措施」 恒大財富暫停兌付

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微信公眾號「深圳南山公安」9月16日發布案情通報稱，近期，公安機關依法對恒大金融財富管理（深圳）有限公司（恒大財富）杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。恒大財富已暫停兌付。

恒大財富2021年9月18日發布公告稱，根據9月13日恒大集團制定的《恒大財富投資產品兌付方案》，實物資產兌付工作已啟動。

2023年5月31日，恒大財富發布公告稱，「自2021年9月以來，公司全力推動資產處置籌措兌付資金，共完成20期兌付，並於今日進行本月兌付。因公司資金回籠情況不理想，本月可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。公司將繼續推動資產處置，努力籌措兌付資金。」

2023年8月31日，恒大財富發布公告稱，因公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，公司無法開展本月兌付。後續兌付安排公司將另行公告。

投資人如需報案，可通過如下方式進行報案登記：

方式一，線上報案。關注「深圳經偵」微信公眾號，點擊「警民互動」功能表欄，選擇「投資人資訊登記」進行線上登記報案。

方式二，電話報案。撥打0755-33326110專線。

方式三，簡訊報案。編輯「姓名＋有效證件號碼＋聯繫電話＋投資平臺＋投資金額＋待兌付金額」發送至短信平臺，號碼為1069055920200110。

方式四，郵寄報案。投資人可將報案材料郵寄至深圳市公安局南山分局經濟犯罪偵查大隊並注明「恒大財富報案材料」（收件地址：深圳市南山區泉園路28號南山公安分局偵查辦案大樓經偵大隊，郵編：518000）。

上述四種報案方式等同於親臨公安機關報案。如確有需要，可就近前往居住地公安機關報案，居住地公安機關會將報案材料移交公安局。目前，案件正在進一步偵辦中。