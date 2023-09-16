台中四方電巴3路線今7成異常 交通局開罰、要求明天正常營運

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台中公車四方電巴今天有3條路線7成公車班次出現異常，外傳是公司拖欠司機薪資導致。台中市政府交通局表示，並無提前接獲通報消息，會依規開罰，並要求該公司明日起恢復正常班次營運。四方電巴則表示，調度出現問題。

四方電巴在台中經營13條公車路線，4月時就曾發生因欠薪司機集體罷工，造成多條路線異常。交通局表示，經查今日68路（含延駛）、88路及245路（含繞駛）經計算未發車路線約有7成公車班次出現異常情況，對脫漏班情況將依契約規定自動稽查，每漏班1班罰5000元，班班開罰，另將依《公路法》擅自減班的規定依情節輕重開罰業者9000元至9萬元。

交通局說明，四方公司每月薪資分月初及月中2次發放，因公司內部問題，9月中的薪資未按時核撥給駕駛員，導致駕駛不滿。四方電巴經理表示，原9月15日應付薪水未付，但事先公告並承諾下周一定會給付，未造成太大反彈，16日是公司調度問題造成脫漏班。

交通局強調，已透過提前將補貼款預撥給業者協助業者增加現金流，但該公司仍產生拖欠司機薪資及停駛減班情形，不僅侵害公司員工權益外，也影響台中市民眾乘車權益。目前已成功協調該公司明日起恢復正常營運，但如有任何突發狀況，相關緊急代駛機制也已備妥，將全力維護市民搭乘權益。