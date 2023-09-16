桃園青年探討6大公共議題 張善政直球回應

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桃園市青年局今明2天辦理「桃諮議起try」青年公共參與工作坊，邀在地青年聚焦6大公共議題，暢談城市發展。桃園市長張善政今出席聽取各小組議題討論分享，並表示青年公共參與工作坊是由青年諮詢委員提案、籌備到執行的活動，參與人員共8校、近50位學生，工作坊設定青年關心議題，邀專業講師分享、小組討論及產出回饋，鼓勵青年參與公共事務，也期待展現桃園青年公共參與能量。

張市長今聽取各組分享後，也針對青年租屋與學生自治議題給予回饋、交換意見。針對青年建議政府可建立租屋廣告平台，鼓勵優質房東刊登合法、可申請補助的房型，提供承租青年有透明公開的租屋資訊。對此，張善政分享自身網路購物經驗，提及購物平台對於賣方有適切的管控，而現行租屋網站品質良莠不齊，缺乏平台整合各租屋網站資訊及評價，整合各網站租屋評價及消費經驗，供承租人辨識篩選，後續將請法務局消保官研商。

另有關青年建議可由政府方發函校方推動心理假，且免檢附證明。張善政指出，目前有不少學校設置心理假，由於個人心理狀態不同，心理假未必適合每個人，因此擴大心理假前，建議由台大等學校分享實施心理假制度的經驗，設法解決學生遭遇的負面問題。

針對學生自治提及經費議題，青年認為部分經費經校方單位向市府申請過程過於繁瑣，校方也易有各式理由退件，盼簡化申請及核銷流程。張善政回應，因取得政府經費需經學校等正式機關核銷，在有關單位把關下，盼青年朋友體諒核銷經費過程，青年局也會持續補助、輔導及支持青年朋友。此外，因經費申請核銷事涉學校行政效率、校方與申請方溝通問題，建議優先完善行政效率、勤於溝通，最大化改善既有流程，相信能降低同學對學校行政效率的負面觀感，並進一步視需求持續改進。

青年局說明，桃園市政府青年諮詢會及青年局於16至17日合辦為期2天的「桃諮議起try」青年公共參與工作坊，活動以參與式預算精神，由青年局提供預算，交由市府青年諮詢會委員共同提案，規劃以時下青年關心的6大公共議題為主題，由相關領域實務工作者分享，邀集青年分組討論。

這次工作坊以青年參與為主軸，聚焦「學生自治」、「教育共創」、「環境教育」、「地方創生」、「多元文化」及「社會議題」6項公共議題，探討內容包括學生會自媒體經營、科技應用於教育的普及、環境保護融入生活教育、地方創生品牌建立、創造友善外籍移工社會及青年社會住宅政策發展等內容。