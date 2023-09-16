桃園公園寵物友善區＋2！寵物嘉年華齊聚毛小孩萌翻了

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桃園市動保處今辦理「桃園市寵物嘉年華 PET你一起玩」活動，在中壢龍岡森林公園盛大登場，動保處已舉辦數屆嘉年華，盼藉毛孩專屬系列活動等多元有趣的內容，打造專屬毛孩的嘉年華，更將動物保護理念融入其中，希望帶給飼主與毛孩最暖心回憶。桃園市長張善政表示，未來過嶺森林公園與中壢興仁親子公園將設置2處寵物友善專區，提供飼主安心遛毛小孩，讓寵物有愈來愈多活動空間。

動保處表示，這次嘉年華規畫「毛起來轉闖關遊戲」、「親子、毛孩同樂的舞台表演」、「毛寶貝知識分享講座」、「毛孩互動遊戲-寵物選醜大賽」等有趣的寵聚活動，從中融入動保觀念的問答及互動遊戲，現場提供多達300項精美好禮拿不完，讓大人、小孩、毛孩在享樂的同時，也能從中學到杜絕狂犬病守則與正確的飼養觀念。

現場也邀請到許多動物保護相關團體及寵物業者一同於本活動「毛孩飼集」共襄盛舉，現場提供寵物食品、寵物旅館、寵物用品及寵物攝影等相關攤位，更結合寵物溝通講座、行為訓練課程及流浪動物認養，以提倡國人重視生命價值。

張善政說，動物相當有靈性，自己也曾收留數隻浪浪，每隻都非常可愛、忠心耿耿。今舉辦寵物嘉年華，透過各種寵聚活動，齊聚毛小孩及滿懷愛心的市民朋友。未來過嶺森林公園及中壢興仁親子公園將設置2處寵物友善專區，提供飼主安心遛毛小孩，讓寵物有愈來愈多的活動空間。

張善政提到，為響應9月28日世界狂犬病日，現場提供免費施打狂犬病疫苗及植入晶片等多元活動，更有寵物食品、旅館、用品及攝影等相關攤位，結合寵物溝通講座、行為訓練課程及流浪動物認養，應有盡有，吸引飼主及社區里民共襄盛舉，希望每位朋友發揮發心，使毛小孩受到好的照顧，成為寵物和樂的大家庭。

張善政今也頒獎感謝農業部動植物防疫檢疫署檢疫偵測犬隊、海巡署北部分署搜救犬隊及消防局第五大隊搜救犬小組，並依序頒發桃樂動物友善城市計畫績優里，肯定愛護動物的朋友，讓桃園市朝著愛心、寵物友善城市邁進。