李強會見寮國總理 共推五大家園與中國東協命運共同體建設

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新華社報導，中國國務院總理李強16日下午在廣西南寧會見來華出席第二十屆中國－東協博覽會的寮國總理宋賽。李強表示，中方支持寮國明年擔任東協輪值主席國，願同寮方共同推進「五大家園」和中國－東協命運共同體建設。宋賽指出，願同中方加強治黨治國經驗交流，統籌推進共建「一帶一路」以及經貿、投資、人文等領域務實合作推動寮中命運共同體建設提質升級。

李強表示，在中共總書記、中國國家主席習近平和寮國總書記、國家主席通倫戰略引領下，中寮命運共同體建設持續向縱深推進。中國始終從戰略高度把握中寮關係，願同寮方一道，落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，緊緊圍繞建設高標準、高品質、高水準的中寮命運共同體這條主線，加強發展戰略對接，持續深化各領域合作，共用機遇、共促發展，為兩國人民謀福祉，為維護地區和平穩定作貢獻。

李強指出，中方願同寮方繼續高品質共建「一帶一路」，推動中寮合作持續提質升級。雙方要進一步釋放中寮鐵路對兩國發展的促進作用。中方支持寮方提升發展內生動能，願加強各領域合作，進口更多寮國優質產品。加強人文交流，促進兩國人民相知相親，築牢中寮友好的社會根基。中方支持寮國明年擔任東協輪值主席國，願同寮方共同推進「五大家園」和中國－東協命運共同體建設。 宋賽表示，寮方感謝中方為寮國經濟社會發展提供的大力支持，高度評價寮中合作取得的豐碩成果。寮方堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方維護自身核心利益，支持習近平提出的各項重要倡議，願同中方加強治黨治國經驗交流，統籌推進共建「一帶一路」以及經貿、投資、人文等領域務實合作，加強在國際和地區事務中的協調配合，共同維護戰略利益，推動寮中命運共同體建設提質升級。

中國國務院祕書長吳政隆參加會見。